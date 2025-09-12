Panamá, 12 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Blanqueo de capitales

    Detención provisional para exfuncionarios de la DGI tras audiencia por caso de desfalco en e-Tax

    Juan Manuel Díaz
    Detención provisional para exfuncionarios de la DGI tras audiencia por caso de desfalco en e-Tax
    La Fiscalía Anticorrupción realizó varios allanamientos y continúa con las investigaciones del caso. Cortesía

    Un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y validó dos acuerdos de pena de 60 y 48 meses de prisión contra otras dos personas, por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y falsificación de documentos.

    +info

    Así era el entramado detectado en la DGI para evadir impuestos y crear falsos créditos fiscalesSeis aprehendidos por caso de presunta lesión de $11 millones a la DGI

    Todos formaban parte de una red que manipulaba la plataforma e-Tax, utilizada para la tramitación de impuestos y gestiones tributarias, entre ellas el manejo de créditos fiscales.

    Durante una audiencia que culminó la noche de este jueves, la jueza América Vergara decretó la detención provisional de los tres exfuncionarios de la DGI y de una mujer, señalados por la Fiscalía Anticorrupción de alterar la plataforma e-Tax para desviar fuertes sumas de dinero en beneficio propio.

    La jueza fundamentó la medida en el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos cometidos en perjuicio del Estado y el peligro de destrucción de pruebas.

    Asimismo, validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión para una exfuncionaria y de 48 meses de cárcel para un particular, quienes aceptaron los cargos imputados por la fiscalía.

    De acuerdo con la investigación, este grupo alteraba la información electrónica de los registros sobre pagos de créditos fiscales y desviaba el dinero hacia terceras personas.

    Las diligencias revelaron, además, que la red sostenía reuniones frecuentes en reconocidos hoteles de Chitré y Los Santos, donde se realizaba la repartición del dinero, casi siempre en efectivo, para no dejar rastros.

    La fiscalía también determinó que con los fondos obtenidos ilegalmente se compraron viviendas y automóviles valorados en varios miles de dólares. En algunos casos, el dinero era entregado a familiares que actuaban como testaferros.

    Hasta ahora, las autoridades han detectado irregularidades por unos 17 millones de dólares, aunque estiman que el monto podría alcanzar los 80 millones, en perjuicio del Estado.

    La investigación se inició a partir de una denuncia anónima presentada en la provincia de Los Santos, la cual permitió abrir las pesquisas sobre el manejo de la plataforma e-Tax.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje. Leer más
    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Empleos Panamá anuncia vacantes para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal. Leer más
    • Moody’s advierte que Panamá está al filo de quedarse sin grado de inversión por el manejo de la deuda. Leer más
    • Budy Attie y su red empresarial: préstamos con la CA, licitaciones y polémicas. Leer más
    • Lucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Crisis del arroz en Panamá: productores advierten pérdidas, Mulino confirma fin del subsidio y el IMA recurre a importaciones. Leer más