    Investigación desde la DGI

    Detienen a empresario y funcionarios por fraude de créditos fiscales en Panamá

    Juan Manuel Díaz
    La Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Nacional de Investigación Policíal realizaron los allanamientos en San Francisco y Panamá Oeste. Cortesía.

    En un allanamiento realizado por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional se logró la aprehensión de un empresario y otras tres personas, dentro de la investigación relacionada con irregularidades en la emisión y tramitación de créditos fiscales, aparentemente falsos.

    Así era el entramado detectado en la DGI para evadir impuestos y crear falsos créditos fiscales

    La fiscalía practicó diligencias en el corregimiento de San Francisco, en la provincia de Panamá, y en Panamá Oeste, en donde se logró la aprehensión de otras tres personas, entre ellas dos funcionarios, presuntamente vinculados con las irregularidades en las que se vinculan a particulares y funcionarios.

    Entre los aprehendidos figura un hombre que se hacía pasar por abogado para gestionar ante la Dirección General de Ingresos (DGI) los créditos fiscales a favor de empresas inexistentes, que luego eran transferidos a terceras personas a cambio de dinero.

    En las diligencias también se aprehendió a dos funcionarios que presuntamente facilitaron las gestiones para la tramitación de los créditos fiscales. Estos funcionarios serían parte de la red de corrupción.

    La investigación, que se inició en el año 2023, estuvo a punto de ser archivada, pero nuevas evidencias recabadas por la fiscalía generaron los allanamientos, dando con la ubicación de los sospechosos.

    La actual administración de la DGI habría informado sobre irregularidades en créditos fiscales, relacionadas con la creación de documentos fraudulentos y la investigación de exfuncionarios por delitos como peculado, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Estos casos involucran la autorización de créditos a empresas sin los requisitos necesarios.

    Se informó que los aprehendidos serán llevados en las próximas horas ante un juez de garantías para la legalización de su aprehensión, formulación de imputación y aplicación de medidas cautelares.

    La Fiscalía Anticorrupción también mantiene una investigación contra otras seis personas, entre ellas funcionarios de la DGI, que se dedicaban a eliminar deudas millonarias a contribuyentes a cambio de dinero.

    En este último caso, la fiscalía logró la condena para dos de los investigados, quienes aceptaron acuerdos de pena por 60 y 48 meses de prisión.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


