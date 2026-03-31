Detienen en avenida Balboa a presunto narco francés requerido por la Interpol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Joel Soudron, uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades francesas, fue detenido en la avenida Balboa por agentes motorizados Linces, quienes le solicitaron su documentación para permanecer en el país.

Durante la diligencia, los agentes policiales se percataron de que Soudron portaba un carné de migración con información falsa y, tras realizar una nueva verificación, se detectó que mantenía un requerimiento por Interpol.

Soudron es requerido por el Tribunal Correccional de Créteil, Francia, para el cumplimiento de una condena penal por los delitos de importación no autorizada de estupefacientes, transporte sin autorización de drogas y participación en una organización criminal.

El aprehendido es descrito por investigadores de la Brigada Nacional de Investigación de Fugitivos de Francia (BNRF) como un traficante muy discreto, pero con actividades financieras desmesuradas.

En febrero de 2016, Soudron fue detenido en Malí y encarcelado para cumplir una pena de seis años de prisión, pero en 2018 aprovechó un permiso que le fue concedido para fugarse.

Se informó que el aprehendido será puesto a órdenes del Ministerio Público y del Órgano Judicial para el inicio del proceso de extradición hacia Francia.

Las autoridades francesas lo vinculan con el decomiso de 231 kilos de droga en el puerto de Le Havre, Francia, procedentes de Guadalupe, caso ligado a una estructura criminal presuntamente liderada por Soudron.

Joel Soudron fue detenido por primera vez en Malí por el delito de tráfico internacional de drogas. Por ese caso recibió una condena de seis años de prisión.

Las autoridades investigan si Soudron mantenía contactos con redes criminales locales que le permitieron permanecer en el país sin ser detectado por los estamentos de seguridad.