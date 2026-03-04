Panamá, 04 de marzo del 2026

    Medida

    Detienen provisionalmente a exjefa de Cobranzas de la DGI por presunto peculado

    Yasser Yánez García
    Exjefa de Cobranzas de la DGI es arrestada. Cortesía/Ministerio Público

    Dictan medida de detención provisional a la exjefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI) del período 2020-2024, investigada por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

    Capturan a exjefa de Cobranzas de la DGI del periodo 2020-2024 por presunto peculado

    La exfuncionaria fue aprehendida este martes 3 de marzo durante una diligencia de allanamiento en Brisas del Golf, San Miguelito.

    Durante el allanamiento, también fue aprehendido de forma provisional un apartamento propiedad de la exjefa en el área de Bella Vista. El inmueble tiene un valor de $145 mil.

    Según la Fiscalía Anticorrupción, durante las pesquisas se logró recopilar pruebas en cinco causas que mantiene abiertas contra la extrabajadora.

    La DGI había denunciado que la mujer otorgó reconocimientos de créditos fiscales por la compra e instalación de equipos fiscales a diversas empresas, a través de resoluciones fraudulentas que crearon créditos ficticios en perjuicio de esa entidad.

    Las cuantías de las cinco carpetas ascienden a más de $500,000, indicó la fiscalía.

    El Ministerio Público detalló que en este caso hay seis personas imputadas: tres exfuncionarios y tres particulares.

