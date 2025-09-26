Diputado Buchanan denuncia interceptaciones telefónicas y allanamiento de su vehículo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raphael Buchanan, denunció la noche de este jueves que ha sido víctima de interceptaciones telefónicas y que su vehículo fue allanado, durante la comparecencia del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Buchanan señaló que ya presentó una denuncia ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional para que se investigue a las unidades que habrían participado en estos hechos.

También anunció que acudirá al Ministerio Público para solicitar una investigación penal que identifique a los responsables.

El diputado relacionó estas presuntas acciones de vigilancia con las críticas que ha dirigido al Ministerio de Seguridad por el no pago de la prima de antigüedad a un grupo de miembros de la Fuerza Pública que reclama la cancelación de esos fondos.

Los señalamientos surgieron poco después de que el ministro Ábrego presentara ante los diputados las necesidades presupuestarias de los estamentos de seguridad para 2026.

Ábrego rechazó las acusaciones y aseguró que la Policía Nacional no realiza escuchas telefónicas ni seguimientos a diputados.

Explicó que, tras conocer el incidente con el vehículo de Buchanan, contactó al director de la Policía, Jaime Fernández, para investigar lo sucedido y que incluso le propuso al diputado presentar la denuncia formal..

“Puedo asegurarle que nadie anda detrás de los diputados, ni de forma física, ni telefónica, ni con drones, porque ese no es el norte que nos acompaña”, recalcó el ministro.