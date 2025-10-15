Panamá, 15 de octubre del 2025

    Diputados de Vamos presentan demanda en la Corte contra los ‘superpoderes’ del contralor

    Juan Manuel Díaz
    Miembros de la coalición Vamos acudieron la mañana de este miércoles a la Corte Suprema de Justicia. LP Juan Manuel Díaz

    Diputados de la bancada independiente Vamos presentaron este miércoles 15 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución No. 3126-2025-Leg/PJ, emitida el 23 de septiembre de 2025.

    La resolución autoriza al contralor general, Anel Flores, a aplicar medidas cautelares como el secuestro de bienes y la suspensión de salarios, lo que conocedores de la materia han llamado “superpoderes”.

    El 30 de septiembre de 2025, la Contraloría General de la República publicó en la Gaceta Oficial un nuevo reglamento que refuerza estas atribuciones. A través de este documento, el contralor puede ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, en ejecución de la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador.

    El recurso presentado por Vamos argumenta que dichas facultades exceden los límites constitucionales de la Contraloría y crean un riesgo de abuso de poder.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

