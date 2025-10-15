Diputados de Vamos presentan demanda en la Corte contra los ‘superpoderes’ del contralor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Diputados de la bancada independiente Vamos presentaron este miércoles 15 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución No. 3126-2025-Leg/PJ, emitida el 23 de septiembre de 2025.

La resolución autoriza al contralor general, Anel Flores, a aplicar medidas cautelares como el secuestro de bienes y la suspensión de salarios, lo que conocedores de la materia han llamado “superpoderes”.

Diputada Janine Prado estimo que el contralor incurriría en un abuso de autoridad ante la posibilidad de ordenar medidas cautelares unilaterales y embargo de salario.



Video: Juan Manuel Díazhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/w4yKUThjGe — La Prensa Panamá (@prensacom) October 15, 2025

El 30 de septiembre de 2025, la Contraloría General de la República publicó en la Gaceta Oficial un nuevo reglamento que refuerza estas atribuciones. A través de este documento, el contralor puede ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, en ejecución de la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador.

El recurso presentado por Vamos argumenta que dichas facultades exceden los límites constitucionales de la Contraloría y crean un riesgo de abuso de poder.

Información en desarrollo...