Panamá, 03 de junio del 2026
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    información sobre evadidos

    Difunden identidades de los reos fugados de La Joyita; ofrecen recompensa de $500 por cada uno

    Yasser Yánez García
    Difunden identidades de los reos fugados de La Joyita; ofrecen recompensa de $500 por cada uno

    Dos días después de la fuga masiva de reos del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio, la Policía Nacional difundió este miércoles las identidades de los privados de libertad.

    De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, los fugados están vinculados a delitos graves, entre ellos homicidio, pandillerismo, robo, violencia doméstica y delitos relacionados con armas de fuego.

    Las autoridades también anunciaron una recompensa de $500 por cada recluso fugado para quienes aporten información que conduzca a su paradero.

    Cualquier información que contribuya a la ubicación de los evadidos puede ser reportada de forma confidencial al 104 o en la estación de Policía más cercana.

    Conozca la identidad de los privados de libertad:

    Difunden identidades de los reos fugados de La Joyita; ofrecen recompensa de $500 por cada uno
    Difunden identidades de los reos fugados de La Joyita; ofrecen recompensa de $500 por cada uno
    Difunden identidades de los reos fugados de La Joyita; ofrecen recompensa de $500 por cada uno
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    Difunden identidades de los reos fugados de La Joyita; ofrecen recompensa de $500 por cada uno
    Difunden identidades de los reos fugados de La Joyita; ofrecen recompensa de $500 por cada uno
    Difunden identidades de los reos fugados de La Joyita; ofrecen recompensa de $500 por cada uno

    Yasser Yánez García


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