Difunden identidades de los reos fugados de La Joyita; ofrecen recompensa de $500 por cada uno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dos días después de la fuga masiva de reos del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio, la Policía Nacional difundió este miércoles las identidades de los privados de libertad.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, los fugados están vinculados a delitos graves, entre ellos homicidio, pandillerismo, robo, violencia doméstica y delitos relacionados con armas de fuego.

Las autoridades también anunciaron una recompensa de $500 por cada recluso fugado para quienes aporten información que conduzca a su paradero.

Cualquier información que contribuya a la ubicación de los evadidos puede ser reportada de forma confidencial al 104 o en la estación de Policía más cercana.

Conozca la identidad de los privados de libertad: