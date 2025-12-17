Panamá, 17 de diciembre del 2025

    INVESTIGACIONES

    Doble homicidio en Caimitillo: aprehenden a un cuarto presunto implicado

    Getzalette Reyes
    Doble homicidio en Caimitillo: aprehenden a un cuarto presunto implicado
    Caso Caimitillo: un cuarto sospechoso será llevado ante juez de garantías. Foto/Policía Nacional

    Las autoridades informaron que aprehendieron a un cuarto presunto implicado en el doble homicidio ocurrido en el sector de Caimitillo (Panamá Norte) donde fallecieron dos personas, entre ellas un capitán de la Policía Nacional.

    Aprehenden al principal sospechoso del doble homicidio en Caimitillo, donde murió un policía

    De acuerdo con el reporte policial, la aprehensión se dio como resultado de las investigaciones y acciones operativas desarrolladas tras el hecho violento registrado el pasado 12 de diciembre de 2025. Las diligencias permitieron identificar al sospechoso, quien se mantenía vinculado al caso.

    El hombre, de 23 años, fue objeto de varios allanamientos realizados la tarde del martes 16 de diciembre en sectores de Panamá Norte y el distrito de San Miguelito; sin embargo, no fue ubicado durante esos operativos.

    Horas más tarde, el presunto implicado se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, ubicada en el corregimiento de Ancón, donde fue notificado de la orden de aprehensión en su contra.

    El aprehendido será puesto a órdenes de un juez de garantías en las próximas 24 horas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer por completo las circunstancias del doble homicidio y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.

    El subteniente José Isaza falleció el pasado viernes 12 de diciembre tras recibir un impacto de bala, cuando intentó detener a dos hombres que se desplazaban en una moto, quienes dispararon contra el recluso que se encontraba en los predios de la Junta Comunal de Caimitillo.

    Getzalette Reyes

