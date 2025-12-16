Panamá, 16 de diciembre del 2025

    Imputan cargos y ordenan detención a implicado en crimen de un policía en Caimitillo

    Juan Manuel Díaz
    Aprehenden al principal sospechoso de hecho de violencia ocurrido en Caimitillo, Panamá Norte. Foto/Cortesía

    Félix Antonio Moreno (alias Niño) fue imputado por los delitos de homicidio y asociación ilícita para delinquir, por su participación en la muerte del teniente de la Policía Nacional José Isaza y de un recluso que realizaba trabajo comunitario en la Junta Comunal de Caimitillo, hecho ocurrido el pasado 12 de diciembre.

    Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público revelaron que la orden para asesinar el reo, que realizaba trabajo comunitario como parte de una pena sustitutiva de prisión, fue dada desde el Centro Penitenciario La Joya por el cabecilla de una banda conocida como Cero Tolerancia y Unión Sinaloa, que opera en San Miguelito.

    Durante la audiencia, que se realizó la mañana de este martes, el Ministerio Público alegó tener interceptaciones telefónicas en las que Moreno fue contactado desde la cárcel para que contratara a un sicario para realizar el trabajo.

    También se pudo establecer que Moreno fue el encargado de organizar la ruta de escape y conseguir la moto para perpetrar el ataque.

    El subteniente José Isaza falleció tras recibir un impacto de bala, cuando intentó detener a dos hombres que se desplazaban en una moto, tras disparar contra el recluso que se encontraba en los predios de la Junta Comunal de Caimitillo.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


