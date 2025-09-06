Panamá, 06 de septiembre del 2025

    Asamblea Nacional

    Doble rechazo en la Corte: denuncias cruzadas de diputados Salazar y Richards no prosperan

    Juan Manuel Díaz
    En este combo de imágenes se aprecia a los diputados Jairo Salazar y a Betserai Richards. LP

    Justo un día después de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia diera a conocer que no admitió la denuncia presentada por el diputado Betserai Richards contra su colega Jairo Bolota Salazar por agredirlo físicamente, esa máxima corporación de justicia hizo lo propio con la denuncia interpuesta por Salazar contra Richards.

    En el edicto No. 1099 fijado, hoy jueves, en la secretaría de la Corte se informa a las partes de la decisión asumida por el Pleno de la Corte, con la ponencia del magistrado Carlos Vásquez.

    Los argumentos para no admitir la denuncia de Salazar se fundamentan casi en los mismos conceptos que llevaron al archivo de la denuncia de Richards, la falta de prueba idónea, requisitos contenidos en los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal.

    Además, que Salazar presentó su denuncia en la sección de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana, cuando el artículo 487 del Código Procesal Penal señala que las denuncias contra los diputados deben ser presentadas ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

    La denuncia interpuesta por Bolota Salazar contra Richards fue por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

