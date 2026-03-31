Dos mujeres son condenadas a 19 años de prisión por llevar droga, celulares y armas en La Joya

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dos mujeres fueron condenadas a 19 años de prisión tras ser sorprendidas cuando intentaban introducir al Centro Penitenciario La Joya armas de fuego, municiones, drogas y teléfonos celulares.

La jueza de garantías Fany Merel validó un acuerdo de pena alcanzado entre la defensa de las procesadas y el Ministerio Público, con el fin de evitar llegar a la fase de juicio, en la que podrían haber recibido una sanción más severa.

Ambas habían sido imputadas por los delitos de posesión ilegal de armas de fuego y por el traspaso de drogas, este último en su modalidad agravada, ya que la sustancia tenía como destino un centro penitenciario.

La jueza también les impuso como pena accesoria la prohibición de portar armas de fuego por un período de cinco años, una vez cumplida la condena de prisión.

Las mujeres fueron detenidas el pasado sábado por agentes de la Policía Nacional durante una operación de vigilancia en los alrededores del Centro Penitenciario La Joya.

Ambas alcanzaron un acuerdo de pena de 19 años de prisión. Cortesía.

Durante la revisión realizada por las autoridades se les ubicaron 38 paquetes con droga, 190 pastillas, varios teléfonos celulares y equipos para realizar tatuajes, que serían entregados a internos del penal.

En 2025, la Policía decomisó varios drones utilizados para arrojar paquetes con drogas y celulares dentro del Centro Penitenciario La Joya.

A raíz de estos hechos, se realizan patrullajes en las inmediaciones del penal para detectar redes criminales que ejecutan este tipo de actividades ilícitas.

Los drones son utilizados para lanzar pequeños paquetes con drogas, cigarrillos, celulares, encendedores y otros artículos requeridos por pandilleros que operan en los distintos pabellones del centro penitenciario.