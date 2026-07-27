El MEF destituye a 9 funcionarios y ‘congela’ los créditos fiscales ligados a la operación Pandora

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Casi dos semanas después de la operación Pandora, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ordenó la separación del cargo de nueve personas imputadas por presuntamente pertenecer a la red que se apropió de, por lo menos, $40 millones en créditos fiscales.

El anuncio lo hizo este lunes el ministro del MEF, Felipe Chapman, quien además comunicó la solicitud de una auditoría y el “congelamiento de todos los trámites fiscales bajo sospecha”.

“Puntualizó que se ordenó la separación de sus cargos a todos los vinculados a la investigación, el congelamiento de todos los trámites fiscales bajo sospecha y solicitó a la Contraloría General de la República una exhaustiva auditoría para determinar qué ocurrió e identificar las fallas y vulnerabilidades en los controles”, indicó el ministro en un video que el MEF divulgó en sus redes sociales, este lunes 27 de julio.

La semana pasada, La Prensa informó que nueve personas imputadas por la presunta comisión de cuatro delitos (corrupción de funcionarios, blanqueo de capitales, falsificación de documentos privados y delincuencia organizada) se mantenían en la planilla del MEF.

Los nueve fueron aprehendidos el 15 de julio pasado. Siete se encuentran bajo detención provisional y los otros dos tienen detención domiciliaria, por orden de un juez de garantías.

Por este caso hay una veintena de funcionarios, abogados y testaferros acusados de provocar una lesión patrimonial al Estado por un monto aproximado de $40 millones, al manipular el sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI), para apropiarse de créditos fiscales.

Se calcula que la red operó desde 2022 hasta mayo de 2025, por lo que incluye las administraciones de Publio De Gracia, director de la DGI de 2019 a 2024, y su reemplazo, Camilo Valdés, quien ocupa el cargo hasta la fecha.

“Este esquema comenzó hace muchos años, captó funcionarios, burló los controles del sistema que heredamos. Pero no importa cuándo empezó. Nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, advirtió Chapman en su mensaje en redes.

Es la primera vez que el MEF se pronuncia formalmente sobre el tema.