En vivo: Juicio Odebrecht entra en la fase final de presentación de testigos

El juicio por el caso Odebrecht entra en la fase final de presentación de testigos por parte de los abogados defensores. Para este lunes 9 de febrero está prevista la comparecencia de tres peritos, quienes serán interrogados durante la audiencia.

El primero en rendir testimonio será el perito Luis Francia, solicitado por el defensor público Fernando Peñuelas, abogado de los imputados María Carmona y Antonio Monteverde.

También debe comparecer Eliseo Ábrego, funcionario de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Su testimonio fue requerido por Sidney Sitton, abogado de la imputada Aurora Muradaz.

El tercer perito en comparecer será Roger Harper, propuesto por la abogada Guillermina McDonald, defensora de Nabin Bathka. McDonald también había solicitado el testimonio de Luis Muñoz, pero desistió posteriormente de presentar a este testigo.