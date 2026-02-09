Panamá, 09 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROCESO

    En vivo: Juicio Odebrecht entra en la fase final de presentación de testigos

    Juan Manuel Díaz
    En vivo: Juicio Odebrecht entra en la fase final de presentación de testigos
    Juicio del caso Odebrecht.

    El juicio por el caso Odebrecht entra en la fase final de presentación de testigos por parte de los abogados defensores. Para este lunes 9 de febrero está prevista la comparecencia de tres peritos, quienes serán interrogados durante la audiencia.

    El primero en rendir testimonio será el perito Luis Francia, solicitado por el defensor público Fernando Peñuelas, abogado de los imputados María Carmona y Antonio Monteverde.

    También debe comparecer Eliseo Ábrego, funcionario de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Su testimonio fue requerido por Sidney Sitton, abogado de la imputada Aurora Muradaz.

    El tercer perito en comparecer será Roger Harper, propuesto por la abogada Guillermina McDonald, defensora de Nabin Bathka. McDonald también había solicitado el testimonio de Luis Muñoz, pero desistió posteriormente de presentar a este testigo.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • De Zerbi endurece su discurso y justifica la salida de Murillo por falta de compromiso. Leer más
    • Minseg paga $9.5 millones en primas de antigüedad a exfuncionarios de seguridad. Leer más
    • El 18 de febrero empieza el censo socioeconómico en la ruta del tren Panamá-Paso Canoas. Leer más
    • El Marsella se despide de Michael Amir Murillo hablando ‘panameño’. Leer más