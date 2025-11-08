Panamá, 08 de noviembre del 2025

    Honras fúnebres

    Tambores y oraciones acompañan el último adiós a Esteban De León Osorio en Panamá

    Itzaly Pérez Garita
    El país despidió a Esteban De León Osorio en una misa marcada por la fe, los tambores y el mensaje esperanzador de su madre.

    El sonido de los tambores llenó la Parroquia Espíritu Santo, en el corregimiento de 24 de Diciembre, durante la misa de despedida de Esteban De León Osorio, el joven de 25 años cuya muerte ha conmocionado al país.

    La ceremonia, celebrada la mañana de este sábado 8 de noviembre, estuvo marcada por la fe, el folclore y el profundo amor de su familia.

    Entre lágrimas, su madre, Yessenia Osorio, tomó la palabra para recordar a su hijo: “Mi hijo amaba el tamborito. Quiero que este momento no sea una despedida triste, sino una muestra del amor que nos dejó. Que su alegría siga sonando en cada canto”.

    También pidió justicia y empatía: “Mi hijo no pidió morir. Solo quería vivir, trabajar y ser feliz. Que su muerte no quede en el olvido. A las mamás les pido que abracen a sus hijos, que los cuiden, que los valoren cada día, porque uno no sabe cuándo será la última vez que los vea salir de casa”.

    Minutos después, Yessenia sorprendió a los presentes al entonar un tamborito en su memoria, gesto que transformó el silencio en aplausos y lágrimas. Su voz, acompañada por palmas, llenó la parroquia de una mezcla de dolor y esperanza.

    En nombre de la familia, Nini De León, hermana de Esteban, expresó un mensaje de amor y perdón: “Más allá de la rabia o la impotencia por lo que pasó, debemos sentir amor. Que Dios perdone a esas personas, porque el odio destruye. Mi hermano me deja un amor inmenso, una luz que no se apaga: solo brilla ahora en el cielo”.

    Redes Sociales/ Nini De León junto a su hermano Esteban, a quien recordó con palabras llenas de amor.

    Durante la homilía, el sacerdote instó a mantener la fe y la esperanza. Además, se leyó un mensaje enviado por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, quien pidió que “la muerte de Esteban no se olvide, sino que inspire a construir una sociedad más humana y solidaria”.

    Esteban De León fue reportado desaparecido el 31 de octubre y hallado sin vida el 5 de noviembre en el sector 3 de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre. Su cuerpo fue encontrado detrás de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, envuelto en sábanas y plásticos. El 2 de noviembre, las autoridades hallaron su vehículo completamente calcinado en el área de Malengue, en Pacora.

    La Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidio confirmaron este sábado 8 de noviembre la aprehensión de un hombre presuntamente vinculado al caso, en diligencias realizadas en el distrito de Arraiján. Las investigaciones continúan para ubicar a otros posibles implicados y esclarecer los hechos.

    La Policía Nacional trasladó al presunto sospechoso. Cortesía de la Policía Nacional

    Entre tamboritos, oraciones y abrazos, familiares y amigos despidieron a Esteban De León con un mensaje de amor, perdón y esperanza.

    “Así quiero que lo recuerden —dijo su madre—: como un muchacho alegre, humilde y lleno de vida, que amaba su cultura y a su gente”.

    (Con información proporcionada por Eduardo González de Mi Diario).

    Itzaly Pérez Garita

    Creador de contendio multimedia

