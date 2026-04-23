Exalcalde de Colón Alex Lee irá a detención provisional por caso de peculado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este caso estaba relacionado con un supuesto peculado por un monto de $214 mil durante los años 2009-2014.

El juez de garantías David Palacios ordenó este 23 de abril la detención provisional del exalcalde de Colón Alex Lee, tras imputarlo por el delito de peculado cuando fungió como tesorero de la junta comunal de Barrio Sur.

En una audiencia celebrada la tarde de este jueves, el juez Palacios acogió la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción, así como la solicitud de detención provisional.

El juez estimó que en este caso se trata de un delito grave y que, como funcionario público, el imputado debía velar por la custodia de los fondos públicos bajo su responsabilidad.

La Fiscalía atribuye a Lee el presunto manejo irregular de fondos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización para la ejecución de programas de interés social por un monto de $1 millón.

Por este caso, el tribunal también imputó cargos por peculado e impuso la medida cautelar de notificación periódica a la exrepresentante de corregimiento de Barrio Sur Marta Macías.

[Lea también: Imputan cargos y ordenan detención a representante y tesorero de Barrio Norte, en Colón, por caso de peculado]

No es la primera vez que Lee, quien es miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), es detenido por la presunta comisión del delito de peculado. El 16 de abril de 2024 fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando pretendía salir del país, a pesar de mantener una orden de conducción emitida por la Fiscalía Anticorrupción.

Este caso estaba relacionado con un supuesto peculado por un monto de $214 mil durante los años 2009-2014, producto de una partida entregada por el Ministerio de Economía y Finanzas para asuntos sociales. Las pesquisas revelan que entregaba cheques a personas naturales y jurídicas sin ningún respaldo documental.

Asimismo, Lee fue denunciado por el actual alcalde de Colón, Diógenes Galván, por la supuesta retención de una serie de vehículos pertenecientes al Municipio de Colón, los cuales habrían sido entregados a terceros sin control.

En tanto, el PRD emitió un comunicado en el que afirma que las investigaciones realizadas a varios de sus miembros se fundamentan en informes con inconsistencias y en la adopción de medidas que, por su naturaleza, resultan desproporcionadas.