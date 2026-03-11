Exrepresentante de Campana queda detenido por presuntas irregularidades con fondos de descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un exrepresentante de Campana quedó en detención provisional por presunto peculado relacionado con fondos de descentralización.

El exrepresentante de la Junta Comunal de Campana, en el distrito de Capira (Panamá Oeste), para el periodo 2019-2024, Nelson Anel García Sánchez, quedó bajo detención provisional tras ser imputado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

La medida fue ordenada durante una audiencia realizada este miércoles 11 de marzo, luego de que el exfuncionario fuera aprehendido el martes en el marco de la Operación Esquila, desarrollada en el corregimiento de Campana, donde reside.

García Sánchez ejerció como representante de Campana por el partido Realizando Metas durante el periodo 2019-2024.

En la misma operación también fue aprehendido el extesorero de la Junta Comunal de Campana, Joel Espinosa, quien ocupó el cargo durante el mismo periodo.

Durante la audiencia, a Espinosa también se le imputó el delito de peculado, pero el juez le impuso medidas cautelares distintas a la detención provisional, entre ellas el reporte periódico los días 5 y 20 de cada mes, la prohibición de acercarse a la Junta Comunal de Campana o a personas vinculadas a esta institución, y la obligación de mantener su domicilio.

En la diligencia judicial también se legalizaron las aprehensiones de ambos exfuncionarios.

La investigación se inició tras una denuncia presentada en junio de 2024, en la que se señala que el exrepresentante recibía 110 mil dólares anuales provenientes de los fondos de descentralización para la ejecución de obras en beneficio de la comunidad, las cuales presuntamente no fueron realizadas.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en los desembolsos realizados por la Junta Comunal de Campana, relacionados con fondos destinados a obras públicas y servicios municipales.

El informe indica que no se encontraron documentos que sustentaran el uso de 952 cheques cambiados en un banco local, lo que habría ocasionado una lesión patrimonial al Estado de 570,084.69 dólares.

[Le puede interesar: Encuentran computadora clave en casa de exrepresentante]