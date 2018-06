'Esta extradición es un testimonio del compromiso de cumplir con nuestras obligaciones': Estados Unidos

“Esta extradición es un testimonio del compromiso de cumplir con nuestras obligaciones de nuestro tratado de extradición”, señaló el asistente del fiscal general estadounidense John P. Cronan, en un comunicado divulgado este lunes 11 de junio por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, poco después de completarse la entrega a Panamá del expresidente Ricardo Martinelli.

“Los fiscales federales adjuntos del Distrito Sur de la Florida, junto con abogados de la Oficinas de Asuntos Internacionales de este Departamento, han trabajado arduamente para asegurarse de que el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal sea extraditado a su país de origen para enfrentar cargos criminales”, agregó el fiscal Benjamin Greenberg, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, en la nota de prensa del Departamento de Estado.

Ahora que la extradición se llevó a cabo, el caso será manejado enteramente en tribunales panameños, donde corresponderá definir “la culpabilidad o inocencia” de Martinelli, remarca el boletín oficial. El expresidente llegó a Panamá escoltado por alguaciles federales estadounidenses, a bordo de un vuelo privado fletado por el gobierno de Estados Unidos, según la Cancillería panameña.

US Extradites Former President of Panama to Face Illegal Wiretapping and Embezzlement Charges https://t.co/I05oPltfB4