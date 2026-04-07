Panamá, 07 de abril del 2026

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    INCENDIO

    Fiscalía abre pesquisa tras explosión de cisternas en el área del puente de las Américas

    José González Pinilla
    Fiscalía abre pesquisa tras explosión de cisternas en el área del puente de las Américas
    El fuego ocurrió debajo del puente de las Américas. Una persona falleció y dos bomberos resultaron heridos. LP/Elysée Fernández

    Tras la explosión de varios vehículos tipo cisterna registrada en los predios del puente de las Américas, la tarde de este 6 de abril, y en donde falleció una persona, se inició una investigación para determinar las causas del incidente y establecer posibles responsabilidades.

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    Así lo informó esta noche el Ministerio Público (MP) en un comunicado. Explicó que la pesquisa se adelanta de oficio a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana.

    Como parte de las diligencias, equipos especializados realizan inspecciones técnicas en el área, además de la recopilación de evidencias y entrevistas que permitan esclarecer lo ocurrido.

    Más temprano, los bomberos lograron sofocar el incendio de los cisternas tras varias horas de labores. Dos miembros del Cuerpo de Bomberos resultaron heridos.

    El tránsito por el puente de las Américas fue suspendido hasta la tarde de este martes.

    José González Pinilla

    Editor


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