Fiscalía Anticorrupción allana sede de la Conusi en investigación por presunto peculado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La diligencia de la Fiscalía Anticorrupción se desarrolló en las instalaciones que la Conusi tiene en el corregimiento de Ancón.

La Fiscalía Anticorrupción allanó la tarde de este lunes 8 de junio la sede de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi), como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado relacionada con los fondos destinados a la educación sindical.

Durante la diligencia, encabezada por el fiscal Eduardo Rodríguez y realizada en las instalaciones de Conusi ubicadas en el corregimiento de Ancón, distrito de Panamá, las autoridades buscaban documentación relacionada con el manejo de recursos que debían ser destinados a programas de formación para los trabajadores.

La Fiscalía sostiene que cuenta con elementos que justifican la realización del allanamiento, con el propósito de recabar documentación que permita determinar la posible comisión del delito de peculado.

Por su parte, Antonio Vargas, abogado de Conusi, aseguró que la resolución emitida por el juez de garantías que autorizó la diligencia hacía referencia a un local de la organización ubicado en Clayton, por lo que consideró que el allanamiento efectuado carece de validez.

Según Vargas, el supuesto error cometido por la Fiscalía invalida la diligencia, ya que la autorización judicial estaba dirigida a otra sede de Conusi, ubicada a considerable distancia de la que finalmente fue allanada.

El abogado insistió en que, pese a esa situación, la Fiscalía Anticorrupción continuó con el operativo y procedió a recopilar documentos. Asimismo, anunció la presentación de una serie de acciones legales por lo que calificó como un “abuso” por parte de los funcionarios encargados de la diligencia.

CONUSI: allanan oficinas en CONUSI; esto es una represalia a nuestras denuncias en OIT pic.twitter.com/ctgz6Pp5FS — Marco Andrade (@AndradeMarco11) June 8, 2026

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