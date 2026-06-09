Panamá, 09 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DILIGENCIA JUDICIAL

    Fiscalía Anticorrupción allana sede de la Conusi en investigación por presunto peculado

    La diligencia de la Fiscalía Anticorrupción se desarrolló en las instalaciones que la Conusi tiene en el corregimiento de Ancón.

    Juan Manuel Díaz
    Fiscalía Anticorrupción allana sede de la Conusi en investigación por presunto peculado
    Miembros de la Conusi realizan jornada de protesta. LP Archivo

    La Fiscalía Anticorrupción allanó la tarde de este lunes 8 de junio la sede de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi), como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado relacionada con los fondos destinados a la educación sindical.

    +info

    Mitradel: Panamá prepara respuesta ante la OIT por denuncias de Conusi$7 millones bajo la lupa: Mitradel cuestiona a Conusi y Conato por falta de informes sobre uso de fondos públicos

    Durante la diligencia, encabezada por el fiscal Eduardo Rodríguez y realizada en las instalaciones de Conusi ubicadas en el corregimiento de Ancón, distrito de Panamá, las autoridades buscaban documentación relacionada con el manejo de recursos que debían ser destinados a programas de formación para los trabajadores.

    La Fiscalía sostiene que cuenta con elementos que justifican la realización del allanamiento, con el propósito de recabar documentación que permita determinar la posible comisión del delito de peculado.

    Adjuntos

    Autorizacion judicial de allanamiento.pdf

    Por su parte, Antonio Vargas, abogado de Conusi, aseguró que la resolución emitida por el juez de garantías que autorizó la diligencia hacía referencia a un local de la organización ubicado en Clayton, por lo que consideró que el allanamiento efectuado carece de validez.

    Según Vargas, el supuesto error cometido por la Fiscalía invalida la diligencia, ya que la autorización judicial estaba dirigida a otra sede de Conusi, ubicada a considerable distancia de la que finalmente fue allanada.

    El abogado insistió en que, pese a esa situación, la Fiscalía Anticorrupción continuó con el operativo y procedió a recopilar documentos. Asimismo, anunció la presentación de una serie de acciones legales por lo que calificó como un “abuso” por parte de los funcionarios encargados de la diligencia.

    [Lea también: Panamá comparece a citación de la OIT y sustenta situación de la libertad sindical en el país]

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estudio identifica a Darién como epicentro del virus Oropouche en Centroamérica. Leer más
    • Consejo de la Unachi se reúne para escoger al rector interino; el vicerrector Académico presenta su renuncia. Leer más
    • Panamá empata 1-1 con Bosnia y Herzegovina. Leer más
    • Panamá cae ante Jamaica en partido amistoso. Leer más
    • Así cumple su condena el exministro Ferrufino: trabajo comunitario en los barrios de Ancón. Leer más
    • La pandemia como excusa: cheques sin justificación, obras fantasma; adónde se fue la plata de la descentralización. Leer más
    • ¿Por qué Kadir Barría no seguirá con la Selección de Panamá en Toronto?. Leer más