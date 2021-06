Fiscalía Anticorrupción solicita la aprehensión de tres funcionarios por el caso de las bolsas de comida

El Ministerio Público informó este lunes, 21 de junio, que por intermedio de la Fiscalía Anticorrupción se solicitó la aprehensión de tres funcionarios en el caso de las bolsas de comida del plan Panamá Solidario.

En un comunicado se precisa que la aprehensión es ordenada por la presunta comisión de delito contra la administración pública y que después de realizar múltiples diligencias se logró “establecer la posible vinculación de estas personas”.

El Ministerio Público explicó que las investigaciones por este caso se iniciaron de oficio el pasado 12 de junio de 2021, luego del hallazgo de 509 bolsas de comida en una residencia ubicada en el corregimiento de San Francisco.

#Investigación| Fiscalía Anticorrupción ordena la aprehensión de 3 funcionarios por la presunta comisión de delito Contra la Administración Pública en el caso "bolsas de comida de Panamá Solidario" las cuales no estaban siendo utilizadas con el fin para las que fueron adquiridas. pic.twitter.com/JdUEjYeGBT — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) June 21, 2021

La fiscalía anticorrupción ha practicado una serie de diligencias en las instalaciones de Atlapa, lugar donde se arman las bolsas de Panamá Solidario. Además, los investigadores se apersonaron a la Presidencia de la República para recabar información que pueda esclarecer los hechos que se investigan.

El pasado miércoles, 16 de junio,, quedó en libertad a Julio Caballero, el hombre que se encontraba en la residencia en San Francisco, donde las autoridades encontraron 500 bolsas de alimentos del programa benéfico Panamá Solidario.

Caballero debía ser conducido ante un juez de garantías en las siguientes 48 horas después de su captura, a fin de legalizar su aprehensión, mientras se le investiga por presunto peculado. No obstante, este trámite no se cumplió, porque las autoridades no tienen claro el alcance de la participación de Caballero en esta trama. Por tanto, correspondía dejarlo en libertad.

Las investigaciones empezaron luego que el hecho fue dado a conocer el sábado 12 de junio gracias a una transmisión del medio digital Foco.

El lunes pasado, 14 de junio, la fiscalía devolvió las bolas de comida al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, luego de registrarlas como evidencia en las investigaciones,