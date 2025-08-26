Fiscalía captura a exrepresentante de Cristóbal Este, Colón, y otros siete por presunto peculado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía Anticorrupción ordenó la detención de ocho personas, entre exrepresentantes de corregimiento y extesoreros, dentro de la investigación que adelanta ese despacho por el uso irregular de fondos asignados a programas de la descentralización.

Los allanamientos se realizaron en El Carate de Los Santos; Río Hato, en la provincia de Coclé; Cristóbal Este, en Colón; Trinidad y Nueva Gorgona en Panamá Oeste.

Durante las diligencias, que iniciaron a primeras horas de la mañana de este martes 26 de agosto, la fiscalía logró la aprehensión de un extesorero de la Junta Comunal de El Carate de Los Santos a quien se le atribuye irregularidades en el manejo de fondos de la descentralización.

Mientras que en Río Hato, Coclé, se detuvo a un exrepresentante de corregimiento y un extesorero a quienes se le vincula con el manejo de $174 mil 473 entre los años 2021-2024, que les fueron entregados por la descentralización para el desarrollo de proyectos de interés social.

Mientras que en el corregimiento de Cristóbal Este se realizaron las aprehensiones de un exrepresentante de corregimiento y un extesorero.

En tanto, en la comunidad de La Florida, en el corregimiento de La Trinidad en Capira, se detuvo a un exrepresentante de corregimiento presuntamente implicado en malos manejo de fondos de la descentralización.

También se logró la captura del exrepresentante y un extesorero del corregimiento de Nueva Gorgona, provincia de Panamá Oeste.

Durante la diligencia no se pudo ubicar a dos representantes de corregimiento contra quienes se expidieron órdenes de conducción por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado la imputación de cargos contra 11 exrepresentantes de corregimiento y 9 extesoreros por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización del Programa de Interés Social (PDIS).

Un informe del Ministerio Público detalla que la fiscalía aún tiene por ubicar a unos 42 exrepresentantes de corregimiento y extesoreros que deben ser aprehendidos y llevados ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

El pasado 20 de julio, la Fiscalía Anticorrupción envió a la DIJ un listado de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República arrojó irregularidades en el manejo de los fondos del PDIS.

La fiscalía realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional (BNP) enfocadas en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024 y verificar los desembolsos realizados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS.