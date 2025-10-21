Panamá, 21 de octubre del 2025

    |
    MINISTERIO PÚBLICO

    Fiscalía investiga explosión en El Bosque que dejó una mujer fallecida y dos heridos

    Getzalette Reyes
    Murió una de las víctimas de la explosión en el PH Alsacia Towers en El Bosque. LP

    La Fiscalía de San Miguelito abrió una investigación por la presunta comisión del delito de homicidio culposo y lesiones personales culposas tras la explosión ocurrida el pasado 16 de octubre de 2025 en un apartamento del PH Alsacia Towers, ubicado en el sector de El Bosque, sobre la vía Ricardo J. Alfaro, en la ciudad de Panamá.

    El Ministerio Público confirmó este lunes que el caso sigue en curso luego de que una de las personas heridas, Ámbar Guelfi de Obaldía, falleciera este domingo 19 de octubre en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social.

    Guelfi de Obaldía permanecía recluida en estado crítico, con quemaduras en el 80% de su cuerpo, producto de la explosión registrada alrededor de las 3:15 a.m. en el piso 13 de la Torre 1 del edificio.

    Además de la víctima, resultaron heridas su madre, de 62 años, con aproximadamente 40% de su cuerpo afectado, y su hijo Ian, quien continúa hospitalizado en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel.

    La explosión provocó la evacuación de más de un centenar de residentes y daños en el inmueble.

    El Cuerpo de Bomberos de Panamá indicó que las causas del siniestro se mantienen bajo investigación, mientras se espera el informe técnico que determine el origen exacto de la explosión.

    Getzalette Reyes

