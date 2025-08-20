Fiscalía pide asistencia judicial a Colombia en operación Jericó

Exclusivo Suscriptores

La Fiscalía de Drogas solicitó una asistencia judicial a Colombia para obtener información sobre las actividades de Juan Pablo Morales, presunto contacto en ese país de la red desmantelada en la operación Jericó.

Juan Pablo Morales es señalado por la fiscalía como presunto contacto en Colombia del grupo criminal desmantelado en la operación Jericó, por lo que se ha pedido información sobre sus actividades en ese país.

En la investigación de la fiscalía, Morales es señalado como un asiduo visitante del apartamento 3B del PH Greengarden, ubicado en Santa María, residencia de Jorge Néstor Sánchez, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la red criminal.

Sánchez fue detenido en Colombia y extraditado a Panamá, tras una petición realizada por el Ministerio Público, que lo vincula directamente con la estructura criminal de la operación Jericó.

La fiscalía está interesada en las actividades que realizaba Sánchez en Colombia, los grupos con los que sostenía reuniones y si poseía bienes en ese país.

Según la fiscalía, en el apartamento ocupado por Sánchez, en Santa María, se coordinaban importantes reuniones para mover droga. En los estacionamientos de ese inmueble, valorado en $780 mil y ahora cautelado, frecuentemente se observaban vehículos que también quedaron en manos de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, entre ellos una camioneta Mercedes Benz, propiedad de Sánchez, y una Honda CR-V de Gregorio Miller, investigado en esta causa.

Morales es señalado por las autoridades como la persona que recibiría $90 mil que transportaba el también colombiano Jhonatan Parra. Según la fiscalía, ese dinero tenía procedencia ilícita. Sin embargo, la defensa de Abraham Rico Pineda, quien supuestamente enviaba el dinero a Morales, sostiene que esos fondos eran para la compra de materiales destinados a la remodelación de una residencia.

Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda, detenido por esta causa, fue vinculado como parte de la estructura para el blanqueo de capitales.