Panamá, 20 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Blanqueo de capitales

    Fiscalía pide asistencia judicial a Colombia en operación Jericó

    Juan Manuel Díaz
    Fiscalía pide asistencia judicial a Colombia en operación Jericó
    En 2023 Ministerio Público realizó allanamientos en varias residencias en Panamá en el marco de la Operación Jericó. Tomada de @PGN_PANAMA.

    La Fiscalía de Drogas solicitó una asistencia judicial a Colombia para obtener información sobre las actividades de Juan Pablo Morales, presunto contacto en ese país de la red desmantelada en la operación Jericó.

    Juan Pablo Morales es señalado por la fiscalía como presunto contacto en Colombia del grupo criminal desmantelado en la operación Jericó, por lo que se ha pedido información sobre sus actividades en ese país.

    En la investigación de la fiscalía, Morales es señalado como un asiduo visitante del apartamento 3B del PH Greengarden, ubicado en Santa María, residencia de Jorge Néstor Sánchez, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la red criminal.

    Sánchez fue detenido en Colombia y extraditado a Panamá, tras una petición realizada por el Ministerio Público, que lo vincula directamente con la estructura criminal de la operación Jericó.

    Fiscalía pide asistencia judicial a Colombia en operación Jericó
    Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, presunto miembro de red criminal desmantelada en la Operación Jericó, fue capturado en Colombia. Cortesía

    La fiscalía está interesada en las actividades que realizaba Sánchez en Colombia, los grupos con los que sostenía reuniones y si poseía bienes en ese país.

    Según la fiscalía, en el apartamento ocupado por Sánchez, en Santa María, se coordinaban importantes reuniones para mover droga. En los estacionamientos de ese inmueble, valorado en $780 mil y ahora cautelado, frecuentemente se observaban vehículos que también quedaron en manos de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, entre ellos una camioneta Mercedes Benz, propiedad de Sánchez, y una Honda CR-V de Gregorio Miller, investigado en esta causa.

    Morales es señalado por las autoridades como la persona que recibiría $90 mil que transportaba el también colombiano Jhonatan Parra. Según la fiscalía, ese dinero tenía procedencia ilícita. Sin embargo, la defensa de Abraham Rico Pineda, quien supuestamente enviaba el dinero a Morales, sostiene que esos fondos eran para la compra de materiales destinados a la remodelación de una residencia.

    Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda, detenido por esta causa, fue vinculado como parte de la estructura para el blanqueo de capitales.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Licitación de $5 millones de Mizrachi para limpiar ríos genera alerta por posible duplicidad. Leer más
    • Coimas, fallos comprados y enriquecimiento injustificado: casos de corrupción en el poder judicial. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más