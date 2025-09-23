Fiscalías Anticorrupción manejan más de 4 mil investigaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El procurador Luis Carlos Gómez reveló que el Ministerio Público adelanta más de 4 mil investigaciones relacionadas con actos corrupción que incluyen casos que van desde la retención de cuotas obrero patronales, peculados millonarios, corrupción de funcionarios y malversación de fondos.

Gómez, que participó del lanzamiento de la campaña Ya no Más para la prevención de delitos sexuales, aseguró que todos los casos se están investigando a conciencia y respetando la presunción de inocencia de los indiciados.

Recalcó que se están realizando múltiples diligencias para la recolección de evidencias, pruebas e indicios para comprobar la posible comisión de actos delictivos que hayan ocasionado en perjuicio de los fondos públicos.

Hoy martes, la Fiscalía Anticorrupción practicó una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la Caja de Seguro Social, ubicada en Clayton, que involucró a la Dirección de Asesoría Legal.

También se realizó una diligencia en la Dirección General de Ingresos dentro de la investigación por presunto peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

La investigación abarca el contrato suscrito entre Conades y una empresa para la instalación de 1,104 unidades sanitaria en los corregimientos de Mogollón, Bajo Guera, Espino Amarillo, Bahía Honda, Corozal, El Cedro, La Mesa y la Palmas en el distrito de Macaracas en la provincia de Los Santos son una afectación de $718 mil 874.

Conades ha presentado más de 20 denuncias relacionadas con el Programa de Sanidad Básica. Este proyecto se inició durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).

El MP también mantiene 300 denuncias relacionadas con malos manejos de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización, en este caso la Fiscalía Anticorrupción ha formulado cargos por peculado 20 representantes, exrepresentantes corregimiento y unos 18 extesoreros implicados en el manejo irregular de fondos con una lesión patrimonial por el orden de los $14 millones.

Otras de las investigaciones que reposan en manos de la Fiscalía Anticorrupción es la relacionada con Autoridad Innovación Gubernamental (AIG) por el uso de la plataforma Listo Walett.

Otras de la investigaciones anticorrupción más sobresalientes está la sustracción de 600 vigas de una patio del Ministerio de Obras Públicas, el otorgamiento de auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la compra de máquinas perforadoras por el Ministerio de Salud, la investigación por el uso de fondos del Ministerio de la Presidencia para el pago de cirugías bariátricas, entre otras.