Imputan a decana de la Unachi por presunto peculado y la separan del cargo

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Chiriquí, Saida Romero, ordenó la separación del cargo a la decana y docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Evelia Aparicio, luego de que se le imputaran cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

La Prensa intentó conversar con Aparicio, pero no respondió las llamadas.

Trascendió que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), por supuestamente ejercer funciones en la Unachi con un horario similar al que mantenía como médica de la Caja de Seguro Social.

Durante la audiencia efectuada el lunes 1 de diciembre de 2025, la jueza, tras escuchar los argumentos del Ministerio Público —representado por la fiscal Yazmina Montoya— y del defensor particular Julio Jaramillo, consideró que la medida cautelar personal era necesaria debido a la naturaleza del hecho investigado y al riesgo de destrucción de pruebas.

Tras conocerse la medida, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, cuya audiencia fue programada para las 2:00 p.m. del jueves 4 de diciembre.

Aparicio, además de ser decana de la Facultad de Medicina, es figura cercana a la actual rectora, Etevilna de Bonagas.

Aparicio fue exalcaldesa de David (1999-2004) y también tuvo a uno de sus hijos nombrado como investigador administrativo en la Unachi. Se trata de Miguel Esquivel, quien devenga un salario mensual de $2,388, más un sobresueldo de $800.