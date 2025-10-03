Imputan cargos a 18 colombianos aprehendidos en Guna Yala por minería ilegal; les decomisaron 4 envases con oro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio Público logró la imputación de cargos por delitos contra el medio ambiente para 18 de los 22 colombianos aprehendidos por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), vinculados a actividades de minería ilegal en la comarca Guna Yala.

Fuentes judiciales confirmaron que también se formularon cargos a otras personas por posesión de drogas y porte ilegal de armas de fuego, mientras que otros dos de los aprehendidos están por acudir a la audiencia de imputación de cargos.

Los 22 aprehendidos se encuentran en un albergue de migración para la revisión de su estatus migratorio, ya que algunos no mantenían documentos que certificaran la legalidad de su permanencia en territorio panameño.

El pasado fin de semana se informó de la aprehensión de los 22 colombianos vinculados a la minería ilegal en la comarca Guna Yala.

La entidad informó que la acción se llevó a cabo en el río Pito, en el sector conocido como El Pozón.

Además, se incautaron herramientas para la minería ilegal, como palas, piquetas, bateas, tanques de combustible y una draga con capacidad.

De igual forma, las autoridades reportaron el decomiso de cuatro envases con oro, tres pesas digitales, tres teléfonos celulares y una batería portátil.

Asimismo, se incautó una escopeta calibre 22 con 6 municiones y sustancias ilícitas.

En los últimos meses, el Senafront ha desmantelado al menos cinco campamentos de minería ilegal en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala.