Imputan cargos por blanqueo de capitales a esposa e hija de Jaime Caballero y a otros dos dirigentes del Suntracs

El juez de garantías, Carmelo Zambrano, acogió la imputación por los delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros contra los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), José Modesto Palacios y Abdiel Alberto Bethancourt.

Durante una audiencia que se inició a las 2:00 p.m. de este martes 28 de octubre de 2025, el juez Zambrano también acogió la imputación presentada contra Kathia Caballero y María Isabel Cordero, hija y esposa del también dirigente del Suntracs, Jaime Caballero, detenido desde hace cinco meses por este mismo caso.

Las alegaciones de la fiscalía

El fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, argumentó que Palacios y Bethancourt, como directivos del Suntracs y con la anuencia del resto de la directiva, firmaron cheques para la entrega de fondos del sindicato a Caballero, que este luego utilizó para el pago de compromisos personales, entre ellos la amortización de un préstamo con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) por un monto de $800 mil.

Según la investigación, Palacios y Bethancourt autorizaron el desembolso de $39 mil a Caballero, dinero que usó para evitar que el BDA le cancelara el préstamo que le había otorgado. Sin embargo, Caballero alegó que estos recursos provenían de la venta de ganado y de la comercialización de café.

Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Márquez reveló que el BDA había presentado este mismo martes, 28 de octubre, una denuncia contra los directivos del Suntracs por este caso.

En su exposición, el fiscal relató que los fondos entregados a Caballero luego fueron depositados en cuentas de Kathia Caballero para el pago de compromisos personales.

Márquez presentó como elemento de convicción el testimonio de Luis Valencia, conductor del Suntracs, quien era la persona que trasladaba los cheques a Caballero.

Otro de los puntos aportados por el fiscal fue un informe de actuación financiera de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el que se registra la trazabilidad hecha a los fondos entregados a Caballero.

Dicho reporte estableció la transferencia de los fondos del Suntracs a las cuentas de la hija de Jaime Caballero y de su esposa, María Isabel, entre ellos recursos destinados a la construcción de un invernadero que no fue terminado.

Descargos de la defensa

Por su parte, los abogados defensores, Rubén Castrejo y Miguel Ángel Rodríguez, afirmaron que la fiscalía no ha podido establecer la procedencia ilícita del dinero manejado por Palacios y Bethancourt.

Castrejo explicó que los fondos manejados por los imputados pertenecían al Suntracs y que el sindicato nunca ha presentado una acción legal por esta causa.

Rodríguez adujo que, durante la diligencia de aprehensión de los imputados, se violaron las garantías fundamentales de los procesados y que el juez debió declararla ilegal.

Mientras se desarrollaba la audiencia, miembros del Suntracs que se encontraban en la parte exterior del edificio donde opera el Sistema Penal Acusatorio —en Plaza Ágora— gritaban consignas en las que exigían la libertad de los imputados.

La investigación se inició a raíz de un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que alertó al Ministerio Público sobre la existencia de movimientos irregulares por montos que superaban los $10 mil, relacionados con Jaime Caballero.

Caballero permanece bajo detención provisional en la cárcel La Nueva Joya.