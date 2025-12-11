Imputan a Héctor Brands por blanqueo de capitales y ordenan su detención provisional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La jueza de garantías Marisol Ortiz imputó cargos a Héctor Brands, exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, que tiene como precedente la obtención de fondos injustificados provenientes de contratos con el Estado.

La jueza detalló que la fiscalía pudo establecer la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y la vinculación de los investigados en la recepción de fondos a través del sistema bancario nacional y su posterior distribución.

En una audiencia que empezó a las 2:00 p.m. de este miércoles 10 de diciembre y se extendió hasta la noche, la jueza Ortiz acogió la petición del fiscal Eduardo Rodríguez, quien aseguró que Brands —a través de su núcleo familiar y por medio de las empresas Multiservicios Modernos y Service Solutions— logró canalizar los fondos obtenidos ilícitamente y que luego fueron usados para la compra de bienes, automóviles, pagos de tarjetas de crédito y la adquisición de prendas.

Entre los imputados por la jueza se encuentran sus hijos Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco, quienes fueron aprehendidos el martes 9 de diciembre, en la denominada operación Bávaro. También fueron imputadas su exesposa Eliana Janeth Cedeño, su hermana Edy Luz Anayansi Brands y su actual pareja, Yasbel Núñez Vásquez.

Familiares del exdiputado Héctor Brands fueron aprehendidos en el marco de la operación Bávaro. LP/Isaac Ortega

Según la fiscalía, Núñez Vásquez recibió de Brands —entre 2023 y 2024— la suma de $11 mil, presuntamente procedente del enriquecimiento ilícito.

La imputación también alcanza a Elvis Enrique Rodríguez y su esposa Yoani Vega. Rodríguez figura como miembro de la sociedad Multiservicios Modernos, a través de la cual se transferían dineros de los contratos obtenidos por Brands, que luego eran enviados a la sociedad Service Solutions.

Medidas cautelares

Tras imputar los cargos, la jueza Ortiz decretó la medida cautelar de detención preventiva para Héctor Brands y para Elvis Enrique Rodríguez, ambos aprehendidos durante la denominada Operación Bávaro.

En tanto, se concedió arresto domiciliario a Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco. La misma medida fue aplicada a su exesposa, Ileana Cedeño, y a su actual pareja, Yasbel Núñez.

Por otro lado, la jueza ordenó la medida cautelar de reporte periódico para la hermana del exdirector de Pandeportes, Edy Luz Anayansi Brands, y para Yoani Vega, esposa de Elvis Rodríguez.

Lo que señala la fiscalía

De acuerdo con la fiscalía, Brands realizó múltiples transferencias a través de tarjetas de crédito por montos de $4,430; $73,700; $2,200 y compras en Euro Boutique de brazaletes de oro por $9 mil, un reloj por $7 mil, un collar de 18 quilates por $6 mil, un brazalete por $10 mil y otro collar valorado en $6,440.

Según la investigación, los fondos usados para la compra de prendas y pagos de tarjetas de crédito eran de procedencia ilícita y los beneficiarios conocían su origen.

La fiscalía reveló que la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales se inició a raíz de una alerta emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que revelaron el uso de dineros obtenidos de manera ilícita por parte de Brands.

Más temprano, la jueza de garantías Tulia Pardo ordenó la detención provisional de Brands por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado por la suma de $3 millones.

Brands, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático y exdirector de Pandeportes, fue aprehendido este martes 9 de diciembre por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional.