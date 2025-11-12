Panamá, 15 de noviembre del 2025

    Narcotráfico

    Imputan cargos y dictan detención a 10 hombres por carguero con droga valorada en más de $200 millones

    Eliana Morales Gil
    Las autoridades panameñas decomisaron cerca de 13.5 toneladas de droga, en aguas del Pacífico. Cortesía

    Una jueza de garantías ordenó la detención provisional de 10 tripulantes extranjeros capturados tras el operativo marítimo que terminó con el mayor decomiso de droga jamás registrado en el país: más de 11 mil 500 paquetes de cocaína en una embarcación interceptada cerca del archipiélago de Las Perlas. Ese cargamento equivale a por lo menos 13.5 toneladas.

    Agentes del Senan incautaron más de 11 mil 500 paquetes de cocaína en una embarcación interceptada cerca del archipiélago de Las Perlas. Ese cargamento equivale a por lo menos 13.5 toneladas. Foto: Cortesía Senan

    Tráfico internacional de drogas

    Irene Cedeño, jueza de garantías, consideró que la teoría presentada por la Fiscalía de Drogas era suficiente para vincular a los detenidos con el delito de tráfico internacional de drogas y que la magnitud del caso ameritaba mantenerlos bajo custodia.

    Los procesados son cuatro ecuatorianos, tres nicaragüenses, un venezolano, un peruano y un colombiano.

    Se ha conocido que la droga tendría un valor de mercado de más de $200 millones.

    El operativo, ejecutado por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) el 9 de noviembre, se desarrolló en aguas del Pacífico panameño. Específicamente en el suroeste de Isla San José, Pacífico Central.

    La mercancía iba con destino hacia Centroamérica y México, de acuerdo con lo que reportaron autoridades del Senan y del Ministerio Público en una conferencia de prensa.

    Droga incautada por el Senan en el pacífico panameño. Foto: Cortesía Senan

    La embarcación fue detectada durante labores de patrullaje rutinario, pero al inspeccionarla, los uniformados descubrieron un cargamento que superó todos los récords anteriores.

    El fiscal Juan Gutiérrez formalizó la imputación de cargos durante la audiencia que se celebró durante la tarde de ayer martes 11 de noviembre.

    Droga incautada por el Senan. Foto: Cortesía Senan

    Los abogados defensores

    En esa diligencia judicial los acusados fueron representados por los abogados Roberto Moreno, Héctor Bonilla y Martha Restrepo.

    Los investigadores del caso no descartan que los responsables del cargamento de droga tengan algún vínculo con grupos vinculados al crimen organizado en Panamá.

    Droga incautada por el Senan en aguas del Pacífico. Foto: Cortesía Senan

    Otros casos

    En febrero de 2020, una operación marítima a unas 40 millas náuticas al noroeste de Bocas del Toro permitió interceptar un semisumergible que transportaba 5.6 toneladas de cocaína. En esa acción fueron aprehendidos cuatro ciudadanos colombianos.

    En 2024, agentes del Senan especializados en perfilamiento de carga portuaria incautaron 5.7 toneladas adicionales de cocaína.

    En lo que va de 2025, se han decomisado más de 51 mil paquetes de droga como resultado de 115 operaciones conjuntas.

