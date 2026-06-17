Imputan cargos y ordenan detención de implicado en caso de blanqueo de capitales con fondos del Ifarhu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La investigación se inició tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Ifarhu

La juez de garantías Keyla Martínez imputó cargos y aplicó la medida cautelar de detención provisional a Gerardo Robinson por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y peculado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

Durante una audiencia realizada este martes, la juez Martínez acogió la petición presentada por el fiscal anticorrupción Ricardo Hou Villanueva, quien alegó que el imputado, entre los años 2020 y 2022, incurrió en irregularidades en el manejo de fondos por un monto de $98 mil 605 en perjuicio del Ifarhu.

La investigación de la Fiscalía está relacionada con el manejo de fondos asignados por el Ifarhu a programas educativos en Panamá Este, pero que fueron desviados a cuentas de terceras personas ajenas.

En sus pesquisas, la Fiscalía logró determinar que los fondos quedaron en manos de algunos comerciantes que hacían efectivos los cheques y que luego depositaban el 80% de los fondos en una cuenta.

Por este caso, la Fiscalía investiga a otro grupo de personas, quienes se habrían beneficiado de los fondos del Ifarhu.

La juez Martínez estimó que en este caso la detención provisional es la medida más idónea, ya que se trata de un delito grave y que se cometió en perjuicio de fondos públicos que tenían como destino a estudiantes de escasos recursos.

El Ministerio Público mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con el manejo de fondos del Ifarhu.

El exdirector de esa entidad, Bernardo Meneses, permanece detenido provisionalmente por cargos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y peculado en perjuicio de esa entidad.