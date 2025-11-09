Panamá, 09 de noviembre del 2025

    Audiencia

    Imputan cargos y ordenan la detención de dos hombres implicados en la muerte de Esteban De León

    Juan Manuel Díaz
    Los fiscales Jorge Luis Ferguson y Víctor Barría Rizo a la salida de la audiencia. LP/Juan Manuel Díaz

    El juez de garantías Manuel Lezcano imputó cargos y ordenó la detención provisional a Arturo Hansell y Abdiel Oglivie por la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio del joven Esteban De León Osorio.

    Durante la audiencia, celebrada este domingo, el juez Lezcano estimó que el Ministerio Público acreditó la vinculación de ambos imputados a la desaparición y muerte de Esteban De León, registrada el pasado 31 de octubre.

    El fiscal de Homicidio y Femicidio, Víctor Barría Rizo, alegó que ambos procesados mantuvieron una activa participación en la desaparición y muerte de la víctima.

    Barría relató que ambos implicados intentaron gestionar la venta del teléfono celular y del vehículo de la víctima, que luego apareció quemado.

    El sepelio de Esteba De León se realizó este sábado 8 de noviembre de 2025.

    Información en desarrollo

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


