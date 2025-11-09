Imputan cargos y ordenan la detención de dos hombres implicados en la muerte de Esteban De León

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juez de garantías Manuel Lezcano imputó cargos y ordenó la detención provisional a Arturo Hansell y Abdiel Oglivie por la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio del joven Esteban De León Osorio.

Durante la audiencia, celebrada este domingo, el juez Lezcano estimó que el Ministerio Público acreditó la vinculación de ambos imputados a la desaparición y muerte de Esteban De León, registrada el pasado 31 de octubre.

El fiscal de Homicidio y Femicidio, Víctor Barría Rizo, alegó que ambos procesados mantuvieron una activa participación en la desaparición y muerte de la víctima.

Barría relató que ambos implicados intentaron gestionar la venta del teléfono celular y del vehículo de la víctima, que luego apareció quemado.

