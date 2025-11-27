Incautan 1,162 paquetes de presunta droga en un puerto de Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Unidades de la Dirección Nacional Antidrogas, en coordinación con el Ministerio Público, la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas y la Unidad Canina desarrollaron en las últimas horas una operación que permitió la incautación de 1,162 paquetes de presunta droga en un puerto ubicado en la provincia de Colón.

Según el reporte oficial, la sustancia ilícita se encontraba oculta dentro de un contenedor con origen en Panamá y destino final en España. Durante la diligencia no se registraron personas aprehendidas.

Autoridades panameñas incautaron 1,162 paquetes de presunta droga en un puerto de Colón. Foto/Cortesía

En la acción también participó personal de la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala.

#Decomiso| En allanamiento y registro en un puerto de la Costa Atlántica, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala en conjunto con los estamentos de seguridad decomisaron 1,162 paquetes de presunta sustancias ilícitas, ocultos dentro de un contenedor con destino a España. pic.twitter.com/JZq5TPCJqQ — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) November 27, 2025

La Policía Nacional destacó que esta operación forma parte de sus acciones estratégicas de seguridad ciudadana y de la lucha frontal contra el narcotráfico, con el objetivo de impedir que organizaciones criminales utilicen el territorio panameño para actividades delictivas.

