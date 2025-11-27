Panamá, 27 de noviembre del 2025

    PLAN FIRMEZA

    Incautan 1,162 paquetes de presunta droga en un puerto de Colón

    Getzalette Reyes
    Autoridades panameñas incautaron 1,162 paquetes de presunta droga en un puerto de Colón. Foto/Cortesía

    Unidades de la Dirección Nacional Antidrogas, en coordinación con el Ministerio Público, la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas y la Unidad Canina desarrollaron en las últimas horas una operación que permitió la incautación de 1,162 paquetes de presunta droga en un puerto ubicado en la provincia de Colón.

    Según el reporte oficial, la sustancia ilícita se encontraba oculta dentro de un contenedor con origen en Panamá y destino final en España. Durante la diligencia no se registraron personas aprehendidas.

    En la acción también participó personal de la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala.

    La Policía Nacional destacó que esta operación forma parte de sus acciones estratégicas de seguridad ciudadana y de la lucha frontal contra el narcotráfico, con el objetivo de impedir que organizaciones criminales utilicen el territorio panameño para actividades delictivas.

    Getzalette Reyes

    Portadista

