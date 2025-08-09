Panamá, 09 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Justicia

    ¿Independencia Judicial o Privilegio? El nuevo fondo de jubilación de la CSJ

    Juan Manuel Díaz
    ¿Independencia Judicial o Privilegio? El nuevo fondo de jubilación de la CSJ
    Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aporbaron un acuerdo que les permite jubilarse con el 100% de su último salario... Cortesía Órgano Judicial.

    Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrán derecho a un fondo de compensación por retiro que les permitirá jubilarse con el 100% de su último salario devengado en el ejercicio de sus funciones, mientras que los magistrados de Tribunales Superiores se jubilarán con el 60% de su último salario, una vez alcanzada su edad de jubilación.

    +info

    Contralor refrenda por insistencia aumento de salario de los magistrados de la CorteMagistrados de la Corte Suprema solicitan por insistencia aumento salarial de 4 mil dólares

    La nueva disposición se encuentra en la Gaceta Oficial, del viernes 8 de agosto, y fue aprobada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante el acuerdo No. 407 de 18 de julio de 2024. que lleva la firma de la magistrada María Eugenia López y los restantes ocho magistrados que lo conforman.

    El acuerdo detalla que todo juez o magistrado una vez alcance la edad de jubilación tendrá derecho a una compensación económica acorde con su nivel de responsabilidad; dicha compensación económica conlleva el derecho a percibir la totalidad o un porcentaje de su último salario. Para ello la Caja de Seguro Social (CSS) asumirá el límite de las pensiones que le corresponda al juez o magistrado y el resto deberá ser asumido por la CSJ.

    ¿Independencia Judicial o Privilegio? El nuevo fondo de jubilación de la CSJ
    Los magistrados de la Corte solo pueden ejercer como docentes universitarios. Cortesía

    El acuerdo también plantea que en el caso de aquellos magistrados de la Corte cuyo período haya vencido o se hayan retirado del cargo sin haber alcanzado su edad de jubilación de acuerdo con la Ley de la Caja de Seguro Social, también tendrán derechos adquiridos para obtener la compensación económica.

    La norma también detalla que en el caso de los jueces de circuito, estos tendrán derecho al 50% del monto total de su último salario.

    Mientras que en el caso de los jueces municipales estos tendrán derecho a un 40% de su último salario.

    La justificación

    El argumento para justificar la creación de este fondo de compensación por parte de los magistrados de la CSJ está el hecho de que el artículo 208 de la Constitución Política precisa que los magistrados y jueces no podrán desempeñar ningún otro cargo público, excepto el de profesor de Derecho en centros de estudios universitarios, impidiendo de esa manera el ejercicio del comercio, así como cualquiera otra fuente de ingreso para el magistrado, mientras dure su período constitucional.

    ¿Independencia Judicial o Privilegio? El nuevo fondo de jubilación de la CSJ
    Los magistrados del Tribunales Superiores recibirán un 60% de su salario. LP

    Otro aspecto considerado por las magistrados para la creación del fondo de compensación, es el hecho que un factor inherente a la independencia judicial es que los jueces y magistrados reciban un nivel de retribución cónsona con las funciones que ejercen.

    A la vez destacan que el derecho a una jubilación especial para los funcionarios del Órgano Judicial y el Ministerio Público fue derogada con la aprobación de la Ley 8 del 6 de febrero de 1997, que creó el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap), que solo mantuvo las jubilaciones especiales para los miembros de la Fuerza Pública.

    Los magistrados sostienen que las condiciones descritas llevan a la conclusión que existe una imperiosa necesidad de generar mejores condiciones laborales para los jueces y magistrados, que sean acordes con el nivel de responsabilidad de sus funciones.

    El 8 de enero de 2024 los magistrados de la Corte decidieron hacerse un ajuste salarial de $4,000, que elevó su salario a $14 mil por mes.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Panamá derrotó a México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Docentes denuncian descuentos ‘ilegales’ por más de $200 millones y destituciones. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Mulino está dispuesto a conversar con Panama Ports, pero sostiene que el contrato con ese puerto es ‘lesivo al interés nacional’. Leer más
    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más