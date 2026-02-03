Inician nuevo proceso para identificar a víctimas de la invasión de 1989

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio Público informó que inició este lunes, 2 de febrero, en el Jardín de Paz la exhumación de víctimas de la invasión del 20 de diciembre de 1989, con la finalidad de identificar a posibles familiares.

Esta diligencia la lleva a cabo la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con personal de planimetría y antropología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que se procederá con la exhumación de unas 15 sepulturas, para lo cual se contó con la anuencia y consentimiento de los familiares de las víctimas, quienes esperan conocer si los restos de sus familiares se encuentran en los nichos.

Se explicó que este proceso se desarrollará en un periodo de dos semanas.

Las autoridades informaron que aún quedan restos pendientes por verificación, de un grupo en el que ya se ha logrado obtener perfiles genéticos.

De igual forma, se explicó que estas pruebas se realizan en el laboratorio biomolecular del Imelcf y otras son trasladadas a un laboratorio especializado en Guatemala.

El Ministerio Público recordó que, desde el año 2019, se han reabierto expedientes archivados donde no se conocía la correspondencia de los restos o de los desaparecidos; diligencias que han permitido la identificación de 11 víctimas.

Cientos de familias aún buscan esclarecer el paradero de alrededor de 236 familiares y amigos reportados como desaparecidos a raíz de la intervención militar estadounidense.

La identificación de las 11 víctimas se logró tras investigaciones realizadas por la Fiscalía de Descarga del Ministerio Público y la Comisión del 20 de Diciembre.

Sin embargo, los datos manejados por la Fiscalía y la Comisión sugieren que el número de víctimas podría aumentar, ya que existen reportes de más personas desaparecidas. Desde 2019, ambas entidades han recolectado cientos de testimonios de testigos y familiares de las víctimas.