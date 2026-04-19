Panamá, 19 de abril del 2026

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    Interceptan contenedor en Panamá con casi una tonelada de droga rumbo a Perú

    José González Pinilla
    Interceptan contenedor en Panamá con casi una tonelada de droga rumbo a Perú
    Agentes del Senan cargan los paquetes con presunta droga. Cortesía. aeronavalpanama

    Un total de 999 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Drogas, en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), durante una operación realizada en un puerto del Pacífico.

    De acuerdo con la información oficial, la droga estaba oculta dentro de un contenedor en tránsito por Panamá, en la zona portuaria del Pacífico central, y tenía como destino final Perú.

    Las autoridades indicaron que el caso se mantiene bajo investigación para determinar la procedencia de la sustancia y posibles responsables.

    Este decomiso se suma a las incautaciones registradas en lo que va del año. Entre enero y marzo, Panamá ha decomisado aproximadamente 20.5 toneladas de droga, según cifras oficiales.

    José González Pinilla

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