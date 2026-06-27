Panamá, 27 de junio del 2026
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    Ministerio Público

    Investigan a funcionarios de la Diasp por presunta corrupción en la tramitación de permisos de armas de fuego

    La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante el Ministerio Público en febrero pasado.

    Juan Manuel Díaz
    Investigan a funcionarios de la Diasp por presunta corrupción en la tramitación de permisos de armas de fuego
    La Fiscalía Anticorrupción practicó una diligencia de inspección ocular en la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública. Cortesía.

    La Fiscalía Anticorrupción practicó una diligencia de inspección ocular en la sede de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionario público mediante de la compra y venta de documentos para la obtención de permisos para portar armas de fuego.

    La investigación se inició en febrero pasado cuando la dirección de la Diasp presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras la detección de anomalías en la tramitación de los permisos de armas.

    De acuerdo con las pesquisas, entre los años 2025 y 2026 se detectaron irregularidades en la tramitación de documentos para la obtención de permisos para portar armas de fuego.

    La Fiscalía investiga la presunta participación de funcionarios de la Diasp que presuntamente adelantaron la tramitación de permisos para la tenencia de armas de fuego a cambio de dinero.

    Investigan a funcionarios de la Diasp por presunta corrupción en la tramitación de permisos de armas de fuego
    Las autoridades expiden permisos para el porte legal de armas de ffuego.

    En la diligencia judicial, los funcionarios de la Fiscalía requirieron documentación sobre los trámites para la obtención de los permisos de armas y el trámite que los solicitantes deben cumplir ante esa entidad.

    En 2018, el Ministerio Público imputó cargos a varios funcionarios de la Diasp por la manipulación de documentos para la obtención de permisos para portar armas de fuego.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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