Juez imputa cargos a presidenta de Cámara de Comercio de Colón y envía el caso a mediación

La juez de garantías de la provincia de Colón, Ilse Chu, imputó cargos por la presunta comisión del delito contra el orden económico, a través del uso de tarjetas de crédito y cheques, a la presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, María Eugenia Ramos Ramos; no obstante, dispuso la suspensión del proceso tras una solicitud para que el caso fuera remitido al Centro de Mediación de Conflictos.

En una audiencia que se inició a las 11:00 a.m. de este martes, en el Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón, la juez Chu acogió la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público contra Ramos.

La acusación contra Ramos se fundamenta en una denuncia presentada por una empresa de la Zona Libre de Colón, a la que supuestamente la imputada debía realizar pagos por un monto de 75 mil dólares; sin embargo, los cheques entregados para cancelar la deuda no tenían fondos.

Durante la audiencia, Virgilio Puertas, abogado defensor de Ramos, solicitó a la juez remitir el caso al Centro de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, petición que fue acogida por el tribunal, el cual ordenó la suspensión del proceso por el término de un mes.

En ese lapso, se deberá agendar una audiencia en el Centro de Mediación de Conflictos para que las partes alcancen un acuerdo, el cual deberá ser notificado al juez de garantías.

Ramos fue aprehendida un día antes, debido a que presuntamente giró un cheque sin fondos. Su conducción había sido solicitada a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) desde el pasado 21 de enero. La dirigente gremial pasó la noche en la sede de la DIJ en Colón.