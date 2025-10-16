Juez ordena la detención provisional de exrepresentante de Las Garzas por caso de la descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un juez de garantías acogió la imputación de cargos por peculado, blanqueo de capitales y sustracción de documentos públicos contra el exrepresentante del corregimiento de Las Garzas, Noel Camargo, dentro de la investigación que se le sigue por el presunto uso irregular de fondos de la descentralización.

Además, en este proceso le impuso la medida cautelar de notificación periódica a los particulares Francisco Ceballos y Augusto Rodríguez.

Durante la audiencia, realizada en la tarde de ayer miércoles, y que culminó a las 10:00 p.m. en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, la fiscal anticorrupción, Alia Sulaiman, sustentó la legalización de la aprehensión, presentó la imputación y solicitó la aplicación de la detención provisional para los tres procesados.

La fiscal Sulaiman anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión del juez de garantías de otorgar medidas cautelares de notificación periódica a Ceballos y Rodríguez.

A los imputados se les vincula con el presunto manejo irregular de $590 mil 645 entregados a la Junta Comunal de Las Garzas por la Autoridad Nacional de Descentralización, a través del Programa del Programa de Interés Social (PDIS).

Los imputados fueron aprehendidos el pasado martes durante una operación realizada por la Fiscalía Anticorrupción y funcionarios de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (Dinip).

La Fiscalía Anticorrupción ha formulado cargos por peculado a 19 exrepresentantes de corregimiento, 18 extesoreros y 2 representantes de corregimiento, implicados en el presunto manejo irregular de fondos de la descentralización, que ocasionó una lesión patrimonial por el orden de los $14 millones.

El Ministerio Público aún mantiene por ubicar a unos 48 exrepresentantes de corregimiento, tesoreros y alcaldes, a los que se les entregaron recursos de la descentralización para la realización de obras de interés social que no se concluyeron.

Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional de Panamá (BNP), enfocadas en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024 y verificar los desembolsos realizados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS.