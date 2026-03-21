Justicia archiva el proceso penal por la explosión en el PH Urbana tras acuerdo extrajudicial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras un acuerdo extrajudicial indemnizatorio alcanzado por las partes, la jueza de garantías, Sandra Enid Castillo, accedió a una petición para archivar el proceso penal seguido contra diez personas por la explosión ocurrida el 1 de noviembre de 2022 en el edificio PH Urbana, en Obarrio.

Durante una audiencia celebrada este viernes en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, la jueza acogió la petición de los querellantes para desestimar los cargos, así como la solicitud del Ministerio Público de aplicar el principio de oportunidad (que permite al fiscal renunciar a la acción penal cuando el investigado busca reparar a la víctima).

La moción fue presentada por el abogado Ramsés Álvarez, uno de los querellantes, previo a conversaciones sostenidas con los abogados de los imputados.

Durante la audiencia, la jueza Castillo, luego de escuchar la moción, conocer el parecer de la defensa y la fiscalía, y corroborar que la propuesta cumplía con las normas del Código Penal, decidió acoger la petición y dejar sin efecto todas las medidas cautelares aplicadas a los imputados.

La decisión de la jueza se fundamentó en el numeral 2 del artículo 212 del Código Procesal Penal, que establece el archivo de la causa cuando se trate de un hecho que no afecte gravemente el interés de la colectividad o cuando la intervención del imputado se estime de menor relevancia.

El acuerdo, cuyo monto no fue revelado, obliga al pago de una indemnización por parte de las empresas relacionadas con la construcción del edificio, la supervisión de la obra, el servicio de alarmas y la promotora, a favor de las 18 personas afectadas por la explosión.

El suceso ocurrió el 1 de noviembre de 2022, en la calle 54, ubicada en Obarrio. A las 7:15 a.m., una potente explosión en el piso 12 del PH Urbana (de 33 pisos) rompió ventanas, derrumbó muebles y arrojó escombros que afectaron a ciudadanos y vehículos. El hecho dejó un saldo de 21 personas heridas, entre ellas una mujer que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo.

El sitio cerrado por la policía y los bomberos.

Un informe del Cuerpo de Bomberos atribuyó la explosión a una acumulación de gas proveniente de una estufa en el apartamento 12-C del inmueble. Según los bomberos, la estufa actuó como un reservorio de gas que contribuyó a magnificar la fuerza de la explosión, generando vectores en diferentes direcciones.

La deflagración —como definieron los bomberos la explosión de ese día— obligó a la evacuación de todos los ocupantes del edificio por razones de seguridad y para evitar mayores riesgos.

Sin embargo, un peritaje realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) concluyó que la causa de la fuga de gas se debió a dos perforaciones en la tubería ubicada en el piso 14, específicamente entre los cilindros que conectan los apartamentos C-1 y C-2.