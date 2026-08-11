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    DGI

    Un juez legaliza la aprehensión del exdirector de la DGI, Publio De Gracia, y su esposa

    Juan Manuel Díaz
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    Un juez legaliza la aprehensión del exdirector de la DGI, Publio De Gracia, y su esposa

    El juez de garantías Fermín Bonilla legalizó este martes la aprehensión del exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia, quien había sido capturado el día antes como parte de un proceso que se le sigue por presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.

    +info

    El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueoEl MEF destituye a 9 funcionarios y ‘congela’ los créditos fiscales ligados a la operación PandoraDGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)

    El juez también legalizó la aprehensión de Elaine Salterio González, esposa de De Gracia.

    La audiencia inició este martes 11 de agosto, a las 2:00 p.m. y debe continuar con la imputación de cargos y la imposición de medidas cautelares personales.

    De Gracia llegó a las oficinas del Primer Distrito Judicial cerca de la 1:30 p.m., en un vehículo SUV color blanco. No hizo declaraciones a los medios. Iba esposado y custodiado por agentes policiales.

    El exdirector de la DGI y su esposa fueron aprehendidos en la mañana del pasado lunes, en su apartamento. Desde entonces, permanecen bajo custodia policial.

    “Hasta el día de hoy no sé exactamente los motivos por los cuales se avanzó a un allanamiento y una aprehensión”, dijo Gladys Quintero, abogada de los esposos De Gracia, a los periodistas la noche del lunes.

    “Publio siempre ha estado anuente, ha comparecido conmigo a presentar el poder, hay arraigo, no ha salido del país… No hubo necesidad de esto”, contó Quintero, y agregó que presentó poder el 24 de junio, día en que este caso “empezó”.

    Hasta ahora, la investigación ocupa 24 tomos, mencionó Quintero.

    Un juez legaliza la aprehensión del exdirector de la DGI, Publio De Gracia, y su esposa
    Vehículos aprehendidos al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, por solicitud de la fiscalía.

    Esta causa se origina en un informe de auditoría de 2025, elaborado por la Contraloría General de la República, que calculó una lesión patrimonial por $724,682.

    De momento, se han aprehendido tres bienes inmuebles, cuatro cuentas bancarias y seis vehículos de alta gama, incluyendo una Toyota Prado, un Lexus y varios de las marca BMW.

    Quintero dijo que no podría responder preguntas al respecto porque la fiscalía ha mantenido una reserva total del caso.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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