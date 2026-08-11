Un juez legaliza la aprehensión del exdirector de la DGI, Publio De Gracia, y su esposa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El juez de garantías Fermín Bonilla legalizó este martes la aprehensión del exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia, quien había sido capturado el día antes como parte de un proceso que se le sigue por presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.

El juez también legalizó la aprehensión de Elaine Salterio González, esposa de De Gracia.

La audiencia inició este martes 11 de agosto, a las 2:00 p.m. y debe continuar con la imputación de cargos y la imposición de medidas cautelares personales.

De Gracia llegó a las oficinas del Primer Distrito Judicial cerca de la 1:30 p.m., en un vehículo SUV color blanco. No hizo declaraciones a los medios. Iba esposado y custodiado por agentes policiales.

El exdirector de la DGI y su esposa fueron aprehendidos en la mañana del pasado lunes, en su apartamento. Desde entonces, permanecen bajo custodia policial.

De Gracia fue conducido este martes 11 de agosto a las oficinas del Primer Distrito Judicial, donde, a las 2:00 p.m., comparecerá ante un juez de garantías, para las audiencias de legalización de la aprehensión, imputación de cargos e imposición de medidas cautelares personales.… pic.twitter.com/1ZFAByFNql — La Prensa Panamá (@prensacom) August 11, 2026

“Hasta el día de hoy no sé exactamente los motivos por los cuales se avanzó a un allanamiento y una aprehensión”, dijo Gladys Quintero, abogada de los esposos De Gracia, a los periodistas la noche del lunes.

“Publio siempre ha estado anuente, ha comparecido conmigo a presentar el poder, hay arraigo, no ha salido del país… No hubo necesidad de esto”, contó Quintero, y agregó que presentó poder el 24 de junio, día en que este caso “empezó”.

Hasta ahora, la investigación ocupa 24 tomos, mencionó Quintero.

Vehículos aprehendidos al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, por solicitud de la fiscalía.

Esta causa se origina en un informe de auditoría de 2025, elaborado por la Contraloría General de la República, que calculó una lesión patrimonial por $724,682.

De momento, se han aprehendido tres bienes inmuebles, cuatro cuentas bancarias y seis vehículos de alta gama, incluyendo una Toyota Prado, un Lexus y varios de las marca BMW.

Quintero dijo que no podría responder preguntas al respecto porque la fiscalía ha mantenido una reserva total del caso.