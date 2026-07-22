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    Red interna

    La DGI reconoce que los créditos fiscales investigados en la operación Pandora son ‘improcedentes e ilegítimos’

    Mónica Palm
    La DGI reconoce que los créditos fiscales investigados en la operación Pandora son ‘improcedentes e ilegítimos’
    La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga la apropiación de créditos fiscales, mediante la manipulación del sistema e-Tax 2.0. Ilustración generada con IA

    En la Dirección General de Ingresos (DGI) se gestionó la cesión de créditos fiscales de forma “improcedente e ilegítima” por incumplir los procesos de revisión y supervisión correspondientes.

    +info

    Operación Pandora: los ocho contribuyentes a los que la red del e-Tax 2.0 les arrebató sus créditos fiscalesOperación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI

    Estas gestiones, realizadas por una red interna que manipuló el sistema e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales —posterior-mente adquiridos por BAC International Bank-, causaron una lesión patrimonial al Estado de $40 millones.

    Hay 19 personas detenidas desde la semana pasada por el operativo.

    Una auditoría interna de la DGI determinó que no existen evidencias de que las cesiones fueran autorizadas mediante una resolución motivada del director de la entidad, como exige el Código de Procedimiento Tributario. Por ello, concluyó que “las cesiones aplicadas al contribuyente Bac International Bank, Inc. son improcedentes e ilegítimas”.

    La DGI se constituyó en querellante en la causa penal que adelanta el Ministerio Público contra los supuestos integrantes de la red, imputados por estafa, blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y asociación ilícita.

    El banco ha dicho que adquirió los créditos fiscales “de buena fe”, que hizo una debida diligencia conforme a la normativa bancaria aplicable y que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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