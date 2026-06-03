La fuga sin rostro: Panamá sigue sin saber quiénes son los prófugos de La Joyita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

No se han divulgado fotografías ni identidades de los prófugos que permanecen libres. No existe un perfil público de ellos, ni información sobre los delitos por los que fueron condenados procesados, o su nivel de peligrosidad.

El lunes 1 de junio, cerca de las 2:30 de la tarde, 195 reclusos del Centro Penitenciario La Joyita rompieron el perímetro de seguridad y salieron a las calles.

Se fugaron. Todo ocurrió en medio de un traslado institucional. Las autoridades del penal movían internos hacia una cárcel en la provincia de Chiriquí cuando los hechos violentos estallaron en los pabellones 13, 14 y 15 del penal.

La información era escasa. El Ministerio de Gobierno, ente rector del sistema penitenciario, y la Policía Nacional emitieron escuetos comunicados en las horas siguientes. Ninguno precisó cuántos reclusos se habían fugado. Se hablaba de 88, de 200, de 400.

No dieron a conocer nombres ni perfiles.

La Joyita, cárcel de Panamá.

Fue hasta las 6:00 p.m. del martes 2 de junio, 27 horas después del suceso, que las autoridades responsables ofrecieron una explicación pública.

En conferencia de prensa, la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo, el director del Sistema Penitenciario Jorge Torregroza y el director de la Policía Nacional Jaime Fernández dieron detalles del hecho.

Compartieron cifras: 165 se evadieron, 123 fueron recapturados y 69 estaban prófugos. La cifra varió este miércoles. La Policía informó que hallaron a otros 10. Es decir, 59 siguen en las calles panameñas.

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno; Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario; Jaime Fernández, director de la Policía Nacional. LP/Gabriel Fernández

¿Quiénes son?

Al momento de redactar esta nota, la ciudadanía no conoce las caras, ni los nombres de los que aún no han podido ser recapturados.

No se ha divulgado fotografías ni identidades de los prófugos que permanecen libres. No existe un perfil público de ellos, ni información sobre los delitos por los que fueron condenados procesados, o su nivel de peligrosidad.

En consecuencia, la población desconoce quiénes son las personas que la Policía Nacional intenta localizar y cuáles podrían representar un mayor riesgo para la seguridad pública.

El director de la Policía, Jaime Fernández sí dio algunos detalles en la conferencia: entre los prófugos hay reos de alto perfil. Según Fernández, fueron precisamente ellos quienes incitaron los actos violentos en los pabellones 13, 14 y 15 que desencadenaron la fuga.

La Joyita, cárcel de Panamá.

Aquí y allá

En la mañana de este miércoles, la Policía Nacional informó que 133 presos habían sido recapturados.

Los han encontrado en distintos puntos del país. En Cabuya, Tanara, Felipillo, Arraiján, Chame, Villa Zaíta, San Miguelito, 24 de Diciembre y Pedregal, lo que evidencia que varios lograron alejarse considerablemente del penal.

Así avanza el cerco. Este mapa muestra alguno de los puntos donde autoridades capturan a evadidos de La Joyita/Joya tras la fuga masiva del pasado lunes 1 de junio.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/DG285ih5rt — La Prensa Panamá (@prensacom) June 3, 2026

En otros países

En México, durante la fuga masiva del penal de Aguaruto en el llamado “Culiacanazo” de 2019, las autoridades identificaron públicamente a los fugitivos de mayor riesgo por nombre y alias desde el primer momento.

En Colombia, cada vez que un reo de perfil relevante se fuga, el Instituto Nacional Penitenciario abre investigaciones inmediatas y la fiscalía divulga la identidad del prófugo. El nombre y el rostro se hacen públicos.

En España, la Policía Nacional publica fotos de los fugitivos más buscados y habilita canales directos para que la ciudadanía reporte información sobre su paradero. Es un protocolo estándar.