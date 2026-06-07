La Joyita: recapturan cinco prófugos y decomisan más de 2,700 artículos prohibidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cuatro reos fueron ubicados en Las Garzas y uno en el área metropolitana durante operativos simultáneos.

La recaptura de cinco privados de libertad que se habían fugado de la cárcel La Joyita y el decomiso de armas, drogas, dinero en efectivo y cientos de teléfonos celulares figuran entre los principales resultados de las acciones desplegadas por las autoridades tras la evasión masiva registrada en ese penal el pasado 1 de junio.

La Policía Nacional informó este domingo 7 de junio que cuatro de los evadidos fueron ubicados y aprehendidos durante operativos realizados en el sector de La Bendición, en el corregimiento de Las Garzas. De manera paralela, un quinto prófugo fue recapturado por unidades de la Zona Policial Metro Oeste.

Con estas capturas, la cifra de evadidos aún pendientes de ubicación se redujo a 18, detalló la Policía en un comunicado.

Recapturan a cinco evadidos de La Joyita. Cortesía/Policía Nacional

En paralelo, la Operación Cerrojo, desplegada en distintos pabellones de La Joyita, permitió la incautación de una importante cantidad de objetos y sustancias prohibidas.

Según el balance oficial, en los pabellones 05, 06, 07, 12, 13 y 14 fueron decomisadas seis armas de fuego, 68 municiones, 336 teléfonos celulares, 167 televisores, 35 routers, cinco antenas, 332 sobres con presuntas sustancias ilícitas, así como $9,867 en efectivo.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad, el control y la gobernabilidad dentro del sistema penitenciario, el Ministerio de Seguridad Pública lideró un operativo en el Centro Penitenciario La Joyita, donde fueron intervenidos los pabellones 5, 6 y 7, así como las… pic.twitter.com/kSd81FwXwe — Policía Nacional (@policiadepanama) June 7, 2026

Además, las autoridades confiscaron otros 2,740 artículos prohibidos que se encontraban dentro del penal.

Para la ejecución de la Operación Cerrojo fueron desplegadas 2,494 unidades de los estamentos de seguridad.

Del total de efectivos, 1,754 pertenecen a la Policía Nacional, 385 al Servicio Nacional de Fronteras y 355 al Servicio Nacional Aeronaval.

Más de 2,400 agentes participaron en operativo en La Joyita. Foto/Policía Nacional

De acuerdo con los primeros documentos incorporados a la investigación por la fuga de reos, un informe elaborado por Onénimo Araúz, encargado del Centro Penitenciario La Joyita al momento de los hechos, advierte sobre vulnerabilidades en el perímetro de seguridad del penal, cuya vigilancia estaba a cargo de la Policía Nacional. El documento también detalla los movimientos y traslados de varios de los internos que posteriormente lograron escapar.

El informe revela, además, que algunas de las decisiones que habrían contribuido al desarrollo de la crisis no fueron comunicadas oportunamente a la dirección del centro penitenciario. Araúz asegura que desconocía ciertos movimientos de privados de libertad realizados ese día y describe un escenario de creciente descontrol, caracterizado por versiones contradictorias, fallas en la comunicación y una rápida pérdida de control en distintos sectores de la cárcel.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias que permitieron la evasión y establecer responsabilidades.

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