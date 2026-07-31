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    DGI

    La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora

    Juan Manuel Díaz
    La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora
    El hombre tenía orden de aprehensión desde el 7 de julio de 2026. Imagen generada con IA

    Hay un nuevo imputado como parte de la operación Pandora.

    +info

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    Adolfo Cosme Quintero Aguilar, quien tenía orden de aprehensión desde el pasado 7 de julio, finalmente se entregó voluntariamente y este viernes 31 de julio tuvo una audiencia ante un juez de garantías.

    Quintero ha sido identificado como accionista y beneficiario final de Master Eco Green, S.A., una de las sociedades intermediarias que gestionó los créditos fiscales manipulados por una red que alteró el sistema e-Tax 2.0. de la Dirección General de Ingresos (DGI).

    Durante una audiencia que inició este viernes a las 11:22 a.m., la juez de garantias Eydis Jaén legalizó la aprehensión de Quintero -quien se había entregado el pasado miércoles- y, seguidamente, su imputación por presunto blanqueo, corrupción de funcionario, falsificación de documentos y delincuencia organizada.

    La juez consideró que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada acreditó suficientes elementos para proceder contra Quintero.

    El fiscal Emeldo Marquez explicó que el rol de Quintero consistía en gestionar la compra y venta de los créditos fiscales y distribuir las ganancias con el resto de la red.

    Segun el fiscal Marquez, Quintero manejo unos $10.8 millones relacionados con el esquema fraudulento para el.manejo de los creditos fiscales y en su cuenta personal registró depósitos por $ 1.08 millones.

    No obstante, La Prensa encontró documentación de la fiscalía que indica que Quintero habría recibido poco más de $1.6 millones en 28 transferencias realizadas por Master Eco Green, S.A., después de recibir los pagos obtenidos producto de las cesiones de créditos fiscales. Las transferencias ocurrieron en menos de tres meses -entre el 10 de octubre de 2024 y el 1 de enero de 2025- y se realizaron desde una cuenta a nombre de Master Eco Green en Bac International Bank.

    El fiscal dijo en la audiencia que Quintero también tenía vínculos con Bonay Investment y Bonay Internacional, otras dos sociedades utilizadas por la red para gestionar la cesión de los créditos fiscales.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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