Panamá, 30 de junio del 2026
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    La UAF suspende sus plataformas, luego que un hacker exhibiera documentos obtenidos en un presunto ciberataque

    Mónica Palm / Juan Manuel Díaz
    La UAF suspende sus plataformas, luego que un hacker exhibiera documentos obtenidos en un presunto ciberataque
    Imagen divulgada por Gordon Freeman.

    La Unidad de Análisis Financiero (UAF) sostiene que no se ha filtrado “información sensible y clasificada” de sus servidores, aunque un conocido hacker, que se hace llamar “Gordon Freeman”, anunció en redes sociales que tiene en su poder 87,592 registros de la base de datos de la entidad.

    Gordon Freeman avisó que está ofreciendo la data a cualquiera que pague $500.

    Entre la información presuntamente filtrada hay nombres, correos electrónicos, estados de cuenta y documentos personales. En total, Gordon Freeman alega tener en su poder 37.17 GB de imágenes y, como prueba de ello, posteó fotografías difuminadas de cédulas de identidad de algunos afectados.

    La UAF suspende sus plataformas, luego que un hacker exhibiera documentos obtenidos en un presunto ciberataque
    Imagen divulgada por el ciberdelincuente Gordon Freeman, de supuestas cédulas obtenidas en el alegado hackeo a la UAF.

    El hacker no proporciona mayores detalles, pero es de suponer que la información que se han llevado es de alta sensibilidad, ya que la UAF recopila y analiza datos de todas las transacciones “sospechosas” reportadas por bancos, entidades financieras y cualquier sujeto obligado no financiero. Por norma, “toda la información obtenida por funcionarios de la UAF, en el ejercicio de sus funciones, deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad”.

    La UAF intenta transmitir normalidad y, en un comunicado divulgado este martes 30 de junio de 2026, reconoce que investiga un “incidente de seguridad de la información” y que, como medida preventiva, ha suspendido temporalmente sus plataformas y servicios.

    No obstante, asegura que no hay indicios de que información clasificada haya sido “comprometida”. Pero La Prensa confirmó que, en efecto, Gordon Freeman tiene en su poder información que estaba bajo resguardo de la UAF.

    Adolfo Fábrega, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), indicó que “ya tenemos toda la info de qué sucedió”, mientas se está ampliando la investigación.

    En lo que va de 2026, Gordon Freemam, que es considerado un cibercriminal que se mueve en el ámbito finaniero, se ha atribuido ataques a los portales del Ministerio de Trabajo y de la Dirección General de Armas y Municiones de Guatemala, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu) de España y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), entre otros.

    Información en desarrollo...

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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