Los 23 imputados que comparecieron al inicio del juicio del caso Odebrecht y por qué están allí

El juicio del caso Odebrecht comenzó el lunes 12 de enero de 2026 con la comparecencia de 23 imputados.

Un grupo asistió de forma presencial a la sala de audiencias del Palacio de Justicia Gil Ponce, mientras que otros participaron por vía virtual. Todos enfrentan cargos vinculados al esquema de sobornos y blanqueo de capitales atribuido a la constructora brasileña en Panamá.

Estos son los 23 imputados y la razón principal por la que forman parte del proceso:

Imputados que asistieron a la audiencia. LP/Itzali Pérez

1. Ricardo Martinelli Berrocal

Expresidente de la República (2009–2014). El expediente lo vincula al esquema de sobornos de Odebrecht a través de la Caja 2, mediante transferencias directas y el uso de sociedades como Richeliu Investment Company Inc. e Importadora Ricamar.

Declaraciones de delatores, de su cuñado Ronny Mizrachi y de sus hijos, quienes confesaron ante un juez en Nueva York haber recibido al menos $28 millones, lo señalan como destinatario final de fondos ilícitos.

Odebrecht también obtuvo durante su gobierno contratos emblemáticos como la Línea 1 del Metro, dos tramas de la cinta costera y múltiples obras viales.

Martinelli asistió de manera virtual. Se le vio acompañado de su abogada Jessica Canto.

Ricardo Martinelli, expresidente de la República. Foto: Captura de pantalla

2. José Domingo Arias Villalaz

Exministro y candidato presidencial en 2014.Las asistencias judiciales de Estados Unidos, Brasil y Andorra documentan que Odebrecht financió la campaña de Cambio Democrático para las elecciones de 2014 cuando Arias era el candidato presidencial. Los pagos se canalizaron mediante cuentas administradas por los publicistas Joao Santana y Mónica Moura, contratados por el partido.

Santana declaró que la contratación y el esquema de pagos se acordaron en reuniones con Martinelli.

Datos relevantes del caso Odebrecht. LP/Rey Pérez

3. Federico José Suárez Cedeño

Exministro de Obras Públicas (2009–2012). Testimonios lo vinculan a la recepción de dinero de Odebrecht fuera de Panamá, a través de Cort Business Brokers & Consultors Inc.

El expediente señala operaciones inmobiliarias simuladas para ocultar el origen de los fondos y resalta que, bajo su gestión, el MOP adjudicó a Odebrecht Cinta Costera III, Patrimonio Histórico y aceleró pagos de la autopista Madden–Colón.

4. Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu

Exministro de la Presidencia (2009–2012). Según el expediente, recibió fondos de Odebrecht mediante sociedades vinculadas a sus padres. Pagos realizados desde la Banca Privada de Andorra (BPA) se presentaron como operaciones comerciales ficticias. Un informe policial de Andorra cifra los desembolsos en al menos $4.3 millones.

Demetrio Papadimitriu, exministro de la Presidencia. Foto: Captura de pantalla

5. Riccardo Francolini Arosemena

Exbanquero, exsocio de Martinelli y expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros.

La investigación lo identifica como beneficiario de varias sociedades offshore que recibieron fondos de Odebrecht, entre ellas Fidcross Holding, que captó $4 millones.

Testigos declararon que Francolini giraba instrucciones sobre la triangulación del dinero y participó en operaciones con cuentas en Asia y Panamá.

6. Rodrigo Alonso Díaz Paredes

Ejecutivo de Mundial de Valores y exmiembro del CEN del Partido Revolucionario Democrático. El auto de llamamiento a juicio indica que cuentas bajo su control recibieron $11.7 millones provenientes de la Caja 2 de Odebrecht, a través de sociedades como Inversora Villa Loly y Logaro, S.A.

7. Frank De Lima Gercich

Exministro de Economía y Finanzas. Se le atribuye el uso de varias sociedades para introducir fondos ilícitos desde Andorra. Testaferros y delatores declararon que los pagos buscaban agilizar desembolsos estatales a favor de Odebrecht.

El expediente recoge acuerdos de colaboradores que aceptaron haber recibido sobornos destinados al exministro.

8. Jaime Lasso Del Castillo

Médico, lobista y exembajador; figura cercana a Juan Carlos Varela. El expediente documenta depósitos de Odebrecht a sociedades y fundaciones vinculadas a Lasso, que luego se destinaron a campañas políticas. Declaraciones indican transferencias que, en conjunto, alcanzaron unos $10 millones.

9. Michelle Marie Lasso Barraza

Hija de Jaime Lasso. Firmante y beneficiaria de sociedades usadas para abrir cuentas en bancos utilizados por la Oficina de Operaciones Estructuradas. Declaró que actuó siguiendo instrucciones de su padre.

10. Aaron ‘Ronny’ Mizrachi Malca

Cuñado de Martinelli. Su sociedad Caribbean Holding Services Ltd. recibió fondos de Odebrecht que luego se redirigieron a Martinelli y otros beneficiarios. En indagatoria, afirmó que recibió el dinero por solicitud directa del expresidente.

11. Carlos Duboy Sierra

Exministro de Vivienda y extesorero del Partido Panameñista. Figura como representante legal de una sociedad que recibió transferencias vinculadas a campañas políticas, en un esquema que el expediente califica como triangulación de donaciones.

12. Navin Mohan Bhakta

Empresario y socio de los Martinelli Linares. Vinculado a la compra de un helicóptero financiado con fondos de la Caja 2 y a sociedades que sirvieron como garantía para préstamos bancarios.

13. Juan Francisco Mutio Cerdeiras

Operador financiero uruguayo. Participó en la creación de estructuras usadas para mover fondos de Odebrecht hacia sociedades fachada. Aparece como beneficiario final de Sherkson International, S.A.

14. Juan Antonio Niño Pulgar

Banquero. Beneficiario de cuentas en sociedades señaladas por recibir dinero vinculado a Odebrecht. El primer indicio surge de una asistencia judicial remitida por Suiza.

15. Cristina Lozano Bonet

Ligada a BPA Serveis. Participó en la creación y administración de sociedades offshore para ocultar beneficiarios finales.

16. Fransec Pérez Gimenez

Asociado a BPA Serveis. Figura en el expediente por la triangulación financiera para encubrir el origen de los fondos.

17. Jaume Pamies Dolade

Vinculado a BPA Serveis. Participó en la estructuración de sociedades utilizadas en el esquema de Odebrecht.

18. Jorge Alberto Rosas Rodríguez

Abogado de Rosas & Rosas. Las cuentas de la firma se usaron para manejar pagos no contabilizados de Odebrecht.

19. Juan Carlos Rosas O’Donnell

Socio de Rosas & Rosas. El expediente señala que la firma trianguló fondos provenientes de la Oficina de Operaciones Estructuradas.

20. Rosa Marie Molino Paz

Integrante de Rosas & Rosas. Vinculada al manejo de cuentas utilizadas para pagos y transferencias de la constructora.

21. Aurora Muradás Fraiz

Expareja de Martinelli. Beneficiaria de pagos registrados en el sistema Drousys bajo el código “periquita”, destinados a cubrir gastos personales.

22. Gonzalo Eduardo Monteverde

Accionista de sociedades utilizadas para triangular fondos de la Caja 2. Figura junto a otros beneficiarios en estructuras que recibieron dinero de proyectos estatales.

23. Liz Elena De Sousa

De acuerdo con las conclusiones del tribunal, De Sousa habría figurando como beneficiaria de sociedades que fueron alimentadas con dineros ilícitos. Su función operativa fue clave para esconder el origen real de las transferencias y de los verdaderos beneficiarios finales.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia debe procesar a las figuras que forman parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen): el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el exministro Jaime Ford y los hijos de Martinelli: Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.