Panamá, 27 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público

    Mónica Palm / Juan Manuel Díaz
    Oliva fue director de la AIG en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).

    El empresario Budy Attie y el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fueron aprehendidos en el operativo “Espejo de cristal”, conducido a primeras horas de la mañana de este miércoles 27 de agosto.

    Attie fue sorprendido en un apartamento en Punta Pacífica, allanado como parte del operativo. Oliva, por su parte, se encontraba en un inmueble que no es su residencia habitual.

    Ambos son requeridos por la presunto comisión del delito de corrupción de funcionario, relacionado con la operación de la plataforma Fintek, utilizada para gestionar los pagos a los baneficiarios del Vale digital.

    Las irregularidades con el uso de la plataforma fueron denunciadas el 1 de diciembre de 2023 por Luis Carlos Stoute, entonces subadministrador de la AIG.

    El desarrollo de la plataforma comenzó en 2020 por parte de la AIG durante el inicio de la pandemia de la covid-19. Posteriormente, Oliva cedió la administración de la plataforma a una empresa privada que cobró a los proveedores del Vale digital por su uso y también se encargó de un programa de “factoring”, por el cual también recibió una comisión.

    Información en desarrollo...

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


