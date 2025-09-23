Panamá, 23 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    OPERATIVO

    Más de 50 toneladas de droga decomisada en Panamá fueron destruidas en Estados Unidos

    José González Pinilla
    Parte de la droga confiscada este año.

    Panamá envió a Estados Unidos poco más de 50 toneladas de droga para su destrucción e incineración.

    El Ministerio Público explicó este lunes que, a través de la Fiscalía de Drogas, despachó el cargamento como parte de la “sexta incineración y traslado de sustancias ilícitas”.

    La droga, decomisada este año en Panamá, fue transportada en un avión de la Fuerza Aérea. Una vez en territorio estadounidense, un equipo interinstitucional recibió el envío para dar fe de la destrucción.

    “La Procuraduría de la Nación busca evitar la acumulación de drogas en los depósitos de los estamentos de seguridad”, destacó la entidad en un comunicado.

    José González Pinilla

    Editor


