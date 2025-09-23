Más de 50 toneladas de droga decomisada en Panamá fueron destruidas en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá envió a Estados Unidos poco más de 50 toneladas de droga para su destrucción e incineración.

El Ministerio Público explicó este lunes que, a través de la Fiscalía de Drogas, despachó el cargamento como parte de la “sexta incineración y traslado de sustancias ilícitas”.

La droga, decomisada este año en Panamá, fue transportada en un avión de la Fuerza Aérea. Una vez en territorio estadounidense, un equipo interinstitucional recibió el envío para dar fe de la destrucción.

“La Procuraduría de la Nación busca evitar la acumulación de drogas en los depósitos de los estamentos de seguridad”, destacó la entidad en un comunicado.