Meduca detecta red de funcionarios implicados en falsificación de diplomas y presenta denuncia en el MP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una red de funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca) y particulares, dedicados a la falsificación de diplomas de universidades para participar en los concursos de vacantes de docentes para escuelas públicas para el año lectivo 2026, fue denunciada ante el Ministerio Público (MP).

La directora nacional de Recursos Humanos del Meduca, Celia Rodríguez, compareció en la tarde de este miércoles al MP para denunciar que se identificaron 50 diplomas falsos que fueron introducidos en los concursos de vacantes para maestros y profesores del Meduca.

Rodríguez explicó que los diplomas presentados buscaban que los docentes consiguieran un mayor puntaje dentro de las ternas para los concursos abiertos por el Meduca a nivel nacional.

La investigación interna hecha por el Meduca arrojó que se trata de una red de funcionarios que, en asocio con particulares, se dedicaba a la introducción de los diplomas falsos.

La funcionaria detalló que la mayor parte de los diplomas falsificados fueron ubicados en las direcciones regionales del Meduca en las provincias de Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé, Darién y Herrera.

Se informó que el Meduca ha tomado acciones administrativas de separación del cargo contra los funcionarios implicados y ha solicitado la colaboración de las universidades para la verificación de los documentos.

Las autoridades educativas lograron documentar que algunos de los postulantes que presentaron los diplomas ni siquiera se habían matriculado en las universidades en las que decían haber tomado los cursos.

Trascendió que en estos momentos el Meduca realiza una revisión de toda la documentación en trámite relacionada con los concursos para la selección de docentes.

En febrero pasado, el Meduca presentó ante el Ministerio Público 16 casos de diplomas falsificados de docentes que participaban por primera vez en el proceso de selección de docentes para el año lectivo 2026.

En este proceso participan unos 22 mil docentes que compiten por 3,234 vacantes que fueron publicadas al inicio del concurso de selección.