Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio Público mantiene una investigación por presunta corrupción por el otorgamiento de un trabajo comunitario a favor de Katehrine Carvallo (alias La Parce), quien fue condenada a la pena de 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales y se encuentra recluida en el Centro Femenino de Resocialización Cecilia Orillac de Chiari (Cefere).

Fuentes ligadas a la investigación revelaron que Carvallo ingresó al Cefere el pasado 4 de septiembre de 2025 y el 28 de septiembre de ese mismo mes le fue otorgado un visto bueno por parte de la Junta Técnica del Ministerio de Gobierno para obtener un trabajo comunitario.

El visto bueno a la petición de Carvallo le fue concedido en un plazo de 25 días calendario, cuando los privados de libertad, que aspiran a este beneficio deben esperar entre seis meses a un año para obtener un visto bueno favorable por parte de la Junta Técnica del Ministerio de Gobierno.

A raíz de estos hechos, las autoridades del Ministerio de Gobierno presentaron una denuncia por la presunta comisión de actos de corrupción en el otorgamiento de la medida de trabajo comunitario a favor de Carvallo.

Para el día 2 de octubre de 2025 las autoridades ubicaron dentro del penal un teléfono celular ligado a la sancionada.

En la actualidad, dicha investigación se encuentra en reserva por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que se encuentra en la fase de recopilación de evidencias relacionados con el caso de La Parce.

Carvalho, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ya que era requerida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por su presunta participación en una red que habría blanqueado aproximadamente $7.1 millones, junto a su pareja sentimental Donald Dale Gutiérrez, la colombiana Narsy Milena Parra y la venezolana Keyubeth Aldana.

Katerine Roxana Carvalho, dueña de los salones “Donde La Parce”, fue aprehendida por un caso de blanqueo millonario.

Entre los bienes incautados a la red se encuentran varios apartamentos distribuidos en diferentes propiedades horizontales de la capital, cuyo valor individual oscila entre $105,000 y $343,000. Entre ellos destacan tres unidades en PH Central Park, un apartamento en PH Toneles, otro en PH Torres Versalles, uno más en PH Torres de Castilla, y los ubicados en PH Plaza Valencia, PH Brisas San Fernando y PH Onix Tower.

También se incautaron residencias y propiedades de alto valor, como una casa de playa en Chame valorada en $366,000, una residencia en Costa del Este, con un precio de $1,100,000 y $119 mil en efectivo.

Las actividades de este grupo, que manejaba varias salas de belleza, quedaron al descubierto cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) generó un reporte de actividades sospechosas a raíz de las grandes sumas de dinero que eran movidas a través de diferentes sociedades y bancos de la localidad.

La fiscalía también pudo establecer que el grupo abrió las empresas Creativo Dale, Panamá ABS, Cupones.com, Purificadora y Embotelladora Acuami S.A. y La Parce S.A., que no mantenían avisos de operación, no reportaban operaciones ante la Dirección General de Ingresos (DGI), ni tenían registro de operación en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y tampoco mantenían registros de pago a empleados ante la Caja de Seguro Social (CSS).